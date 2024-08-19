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Published Сегодня, 08:27

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Гладков поручил обсудить с ВАИ сложившиеся показатели по аварийности в Белгородской области

«Машины несутся на красный свет»: ситуацию на белгородских дорогах обсудят с ВАИ

19 августа 2024, 08:27
Фото: 1MI
Гладков поручил обсудить с ВАИ сложившиеся показатели по аварийности в Белгородской области

Гладков поручил обсудить с ВАИ усиление контроля на белгородских дорогах

Планы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» не выполняются третий год, а показатели превышаются. Гладков призвал усилить контроль за нарушениями правил дорожного движения и отметил необходимость встречи с ВАИ.
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ДТП

Планы по выполнению нацпроекта в сфере обеспечения безопасности на дорогах и уменьшения числа смертельных ДТП в Белгородской области третий год не исполняются. Это следует из отчёта, озвученного 19 августа на заседании регионального правительства.

Более того — показатели превышаются.

«Необходимо встретиться с военной полицией [военной автоинспекцией — прим. ред.] и усилить контроль. Сколько сам видел, машины несутся на красный свет. Такое ощущение, что всё это в глухой деревне происходит и закон не писан. Нужно жёстко пресекать эти случаи. В форме, не в форме, военнослужащие, гражданские — неважно. Нужно жёстко наводить порядок», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Добавим, что за более чем полгода в Белгородской области более двух тысяч человек лишили права управления транспортным средством из-за того, что они сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 300 людей стали фигурантами уголовных дел из-за повторных нарушений ПДД.

Количество аварий уменьшилось, но погибших белгородцев всё равно стало больше
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#Татьяна Лукащева#Общество#Белгородская область#ДТП#Новости Белгорода#Нарушения правил дорожного движения#Контроль#Военные#Белгород#Безопасность на дорогах#Ваи
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