«Машины несутся на красный свет»: ситуацию на белгородских дорогах обсудят с ВАИ

Добавим, что за более чем полгода в Белгородской области более двух тысяч человек лишили права управления транспортным средством из-за того, что они сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 300 людей стали фигурантами уголовных дел из-за повторных нарушений ПДД.