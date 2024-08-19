«Машины несутся на красный свет»: ситуацию на белгородских дорогах обсудят с ВАИ

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Планы по выполнению нацпроекта в сфере обеспечения безопасности на дорогах и уменьшения числа смертельных ДТП в Белгородской области третий год не исполняются. Это следует из отчёта, озвученного 19 августа на заседании регионального правительства.
Более того — показатели превышаются.
«Необходимо встретиться с военной полицией [военной автоинспекцией — прим. ред.] и усилить контроль. Сколько сам видел, машины несутся на красный свет. Такое ощущение, что всё это в глухой деревне происходит и закон не писан. Нужно жёстко пресекать эти случаи. В форме, не в форме, военнослужащие, гражданские — неважно. Нужно жёстко наводить порядок», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Добавим, что за более чем полгода в Белгородской области более двух тысяч человек лишили права управления транспортным средством из-за того, что они сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 300 людей стали фигурантами уголовных дел из-за повторных нарушений ПДД.