Загадочное водохранилище в форме креста обнаружили в России

Археологи пока даже не смогли установить точную датировку постройки, а наличие остатков других зданий в области раскопок препятствует очистке фундамента здания. Предполагается, что в XVIII–XIX веках сооружение служило водохранилищем. Наличие водопроводов указывает на его важность для обеспечения водой цитадели. Именно поэтому войска Петра I дислоцировались рядом с этим зданием.