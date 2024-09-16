Загадочное водохранилище в форме креста обнаружили в России

Posted 16 сентября, 16:56
Published 16 сентября, 16:56
Modified 16 сентября, 16:58
Updated 16 сентября, 16:58
В ходе раскопок в Дербенте археологи обнаружили остатки некоего сооружения в форме креста. Назначение этого здания, скрытого под землёй, вызывает споры о своём предназначении: было ли это водохранилище, церковь, усыпальница или даже древний, доисламский зороастрийский храм?
Археологи пока даже не смогли установить точную датировку постройки, а наличие остатков других зданий в области раскопок препятствует очистке фундамента здания. Предполагается, что в XVIII–XIX веках сооружение служило водохранилищем. Наличие водопроводов указывает на его важность для обеспечения водой цитадели. Именно поэтому войска Петра I дислоцировались рядом с этим зданием.
Находки в культурном слое, такие как медные монеты и обломок курительной трубки, подтверждают присутствие войск Петра I в цитадели. Однако в письменных источниках нет информации о нахождении войск в Нарын-Кале.
Пётр I посетил окрестности Дагестана в ходе Закавказского похода 1721–1722 гг., в ходе которого к России после победы над Персией, контролировавшей Дагестан и территории современного Азербайджана, были присоединены территории Дагестана и побережье Каспийского моря вплоть до Мазендерана, что находится на южном побережье Каспия.
Однако уже при Анне Иоанновне южное побережье Каспийского моря Ирану пришлось вернуть в силу сложной логистики по обеспечению русских гарнизонов.
Исследования древней архитектуры Дагестана позволят лучше установить историю культурных влияний в регионе.