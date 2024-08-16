Аул-призрак и удивительный каньон: главные красоты Дагестана

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Салам алейкум, мой дорогой кунак*. Сейчас я нахожусь в дагестанском высокогорном селе Сика. Будучи сама дочерью гор, расскажу, как некогда Шахерезада, о чудесах моей маленькой, заколдованной стереотипами родины. Долгие годы Дагестан оставался под чарами этих стереотипов, а на добрых, улыбчивых жителях страны гор оставалось клеймо «террорист». Бери чай с мятой, устраивайся поудобнее и слушай мою историю.
Со всех уголков большой России последние несколько лет в Дагестан начали стекаться туристы. Началось это после пандемии, когда границы ещё были закрыты, а уехать из душной квартиры — ну очень хотелось. Чем же регион снискал такую популярность у жителей страны? Как и Греция, республика вобрала в себя самые разные виды отдыха — горы, море, золотые пляжи, удивительные лесные пейзажи, лиановые леса, традиционная кухня, а также самобытность малых народов, которые живут в согласии под небом юга. И это, поверь мне, далеко не всё, что можно тут посмотреть.
Так как пишу я этот текст от первого лица, то и рассказывать буду о тех местах, где я сама побывала и видела воочию.
Визитной карточкой Дагестана стала та самая голубая лента реки, окаймленная цепочкой величественных гор — Сулакский каньон. Поговаривают, что это самый глубокий каньон в Европе. По дороге в Дубки (поселок рядом с каньоном) из столицы республики — Махачкалы — рекомендую отдать предпочтение легковой машине, ведь перед тобой предстанут красочные пейзажи, где захочется остановиться и поснимать.
В окрестностях каньона можно найти и где поесть (попробуй горячий, исходящий паром хлеб из тандыра в прикуску с местным сыром — это обязательно), и где остановиться. Если ты любитель экстрима, то советую прокатиться на катере по реке Сулак и-и-и… держись покрепче — ведь катер будет летать, а не плавать. Солнце, брызги, скорость обеспечат заряд бодрости уставшему от дороги туристу.
Продолжая тему экстрима: там же на каньоне можно покататься на зиплайне, а более отчаянные путешественники могут прыгнуть с тарзанки.
По другому его называют дагестанским Мачу-Пикчу. Он находится на высоте почти 1500 м над уровнем моря. Учёными в Гамсутле была найдена надгробная плита с надписями на древнеиранском языке возрастом около 2000 лет, что позволяет отнести аул к одним из самых древних поселений в России. Этот аул я посетила еще в 2015 году, когда ещё там жил последний житель. Мужчина не пожелал переезжать в город к своим детям — и не удивительно, ведь из окна его дома открывается невероятный вид на горные склоны Аварской долины.
По дороге в село-призрак ты можешь также посмотреть Гимринскую башню в селе Гимры, Ирганайское водохранилище, Салтинский (подземный) водопад. Совет: Гамсутль — излюбленное туристами место, так что если хочется насладиться видом в одиночестве и прочувствовать атмосферу старого аула, лучше отправиться в соседнее село Чох переночевать, а на рассвете подняться в Гамсутль.
Для меня Дербент — уникальный город. Он сохранил свой исторический вид и при этом так органично принял нововведения и реконструкции. Дербент — прежде всего торговый город. В детстве мы с родителями каждый год ездили туда закупаться продуктами и одеждой. Я любила бродить по его огромным красочным вкусно пахнущим рынкам, которые делали с моим детским воображением что-то невероятное.
Если ты интересуешься историей, то в первую очередь посети старинную крепость Нарын-кала — оборону и сердце города — которая в давние времена помогала защищать Дербент от набегов иноземных захватчиков. Вечером же можно погулять по самому Дербенту — именно после захода солнца начинается магия. Освещение в городе волшебное, а национальные блюда в кафе и ресторанах помогут тебе понять и полюбить этот маленький добрый город с его гостеприимным народом.
Не могу не упомянуть о своей маленькой Родине — Табасаране. Это самый зелёный район Дагестана. Поэт Расул Гамзатов называл Табасаранский район второй Швейцарией — и на самом деле, пейзажи здесь завораживают. Мне 25 лет, и вот уже как 25 лет я восхищаюсь полётом быстрых рек, крутизной отвесных скал и чистотой горного воздуха.
Интересна история Крепости семи братьев и одной сестры, расположенной при въезде в административный центр района — село Хучни. По различным данным, начало строительства крепости датируется XVII–XVIII веком н. э. Легенда гласит, что раньше в цитадели жили семь братьев-богатырей и одна красавица сестра. Братья были славными воинами и охраняли соседние сёла.
Как-то вторглись на табасаранскую землю персы, но никак не могли они взять штурмом крепость и пройти в табасаранские земли. И вот однажды сестра этих братьев увидела и влюбилась в предводителя персов. Хитростью он убедил её уничтожить оружие братьев, поместив их в солёную воду, пообещав не убивать их, а её саму взять в жёны. После того, как персам удалось захватить крепость, они убили пятерых братьев, двоим удалось сбежать. Узнав о поражении братьев, народ Табасарана собрался и дал отпор захватчикам, и они были вынуждены отступить. Сестра же, по легенде, от отчаяния и стыда за свой вероломный поступок спрыгнула с крепости, а в место, куда упало ее тело, местные жители еще долго бросали камни за её предательство.
Рассказ мой на этой легенде подходит к концу, мой дорогой кунак. Хотелось бы тебе еще о многом рассказать, но уже ночь и давно пора видеть сны. Приходи же ко мне завтра перед сном, и я продолжу свой рассказ о чудесах заколдованного края на юге России.