Аул-призрак и удивительный каньон: главные красоты Дагестана

Как-то вторглись на табасаранскую землю персы, но никак не могли они взять штурмом крепость и пройти в табасаранские земли. И вот однажды сестра этих братьев увидела и влюбилась в предводителя персов. Хитростью он убедил её уничтожить оружие братьев, поместив их в солёную воду, пообещав не убивать их, а её саму взять в жёны. После того, как персам удалось захватить крепость, они убили пятерых братьев, двоим удалось сбежать. Узнав о поражении братьев, народ Табасарана собрался и дал отпор захватчикам, и они были вынуждены отступить. Сестра же, по легенде, от отчаяния и стыда за свой вероломный поступок спрыгнула с крепости, а в место, куда упало ее тело, местные жители еще долго бросали камни за её предательство.