Экстрим-парки. Куда поехать жителям Белгородской области в поисках адреналина

Экстрим-парк находится в Санкт-Петербурге. Главный минус — небольшое пространство, из-за которого не хватает места раскататься «как надо». Парк состоит из двух локаций. Первая — скейт-парк «Смена». Он подходит как для уличного, так и для паркового катания. Зал оснащён вылетом для отработки парковых трюков и радиусами разного уровня. Также в скейт-парке есть большое разнообразие напольных фигур (боксы, рейлы, менуал пад, трамплин). А для любителей сёрфинга на территории комплекса есть мини-рампа высотой один метр. Общая площадь скейт-парка составляет 700 «квадратов». Стоимость за одну сессию в будние дни — 400 рублей, а в выходные — 500 рублей.