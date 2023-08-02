Экстрим-парки. Куда поехать жителям Белгородской области в поисках адреналина

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Среди туристов много людей, которые презирают «тюлений» отдых на пляже и размеренный курортный ритм. Для них главное — движение и новые впечатления. И чем эти впечатления острее — тем лучше. Именно для любителей адреналина и активного отдыха журналисты Бел.Ру собрали информацию об экстрим-парках, которые белгородцы могут оценить в августе.
Экстрим-парк находится в Казани. На его территории расположены как крытые площадки, так и локации под открытым небом. Открытый парк площадью 19 000 «квадратов» работает в летний сезон и доступен для посещения бесплатно. Там расположены стрит-плаза и боул (пул), большой и малый памп-треки, эйр-парк и тренинг-зона, стритбол, воркаут и многофункциональное поле. Что касается крытого парка — это центр уличной культуры площадью 7 900 «квадратов». На двух этажах располагаются экстрим-зоны и культурные пространства.
Стоимость разового посещения экстрим-зоны в будние дни — 350 рублей, в выходные дни — 400 рублей. Годовой абонемент безлимитного посещения экстрим-зоны — 25 000 рублей, а на шесть месяцев — 18 000 рублей.
Лучший способ добраться из Белгорода в Казань — это самолёт. Дорога занимает около семи часов. Однако из-за закрытия аэропорта в областном центре добраться до Казани можно на поезде через Москву. Стоимость билетов стартует от 3500 рублей. Время в пути — более 19 часов. Также можно сесть на автобус и доехать через Саратов. Это займёт более 29 часов.
Это сеть крытых скейт-парков в Москве. На одной из локаций расположен многофункциональный экстрим-комплекс — пять этажей, восемь зон, кафе и магазин. Здесь есть сложный боул из множества фигур и возможных трансферов между ними, skate room с небольшими фигурами и специальная секция с перилами и гранями, а также тренировочная часть парка с зонами (батуты, поролоновая яма, резиновые фанбокс и спайн, квотер).
Стоимость в будние дни за пять-шесть часов — 600 рублей, а в выходные — 700 рублей. Весь день: в будние — 1200 рублей, в выходные — 1400 рублей.
На второй локации находится большой скейт-парк с тремя отдельными зонами. Здесь проходят соревнования международного уровня. Внутри находится стрит-зона с перилами и бетонными гранями, air-парк и тренировочная зона с резиновыми фигурами.
Стоимость стартует от 500 рублей за пять-шесть часов.
Добраться до Москвы белгородцы могут на поезде. Стоимость за билет стартует от 1700 рублей. Дорога займёт чуть более семи часов. Также до столицы можно доехать на автобусе. Время в пути — порядка 12 часов.
Экстрим-парк находится в Санкт-Петербурге. Главный минус — небольшое пространство, из-за которого не хватает места раскататься «как надо». Парк состоит из двух локаций. Первая — скейт-парк «Смена». Он подходит как для уличного, так и для паркового катания. Зал оснащён вылетом для отработки парковых трюков и радиусами разного уровня. Также в скейт-парке есть большое разнообразие напольных фигур (боксы, рейлы, менуал пад, трамплин). А для любителей сёрфинга на территории комплекса есть мини-рампа высотой один метр. Общая площадь скейт-парка составляет 700 «квадратов». Стоимость за одну сессию в будние дни — 400 рублей, а в выходные — 500 рублей.
Вторая локация — крытый скейт-парк Street Sport Academy. Он собрал в себе фигуры для прогрессивного катания и является одним из самых крупных крытых скейт-парков в Санкт-Петербурге.
Тренинг зона наделена большой поролоновой ямой, резиновым фанбоксом и квотерами. Эйр-парк оснащён несколькими вулканами, жёстким фанбоксом, спайн рампой и имеет большое количество траекторий катания.
Также есть стрит-зона. Она представляет из себя классический набор фигур и флет-зону, ориентированную на начинающих райдеров.
Общая площадь скейтпарка составляет — 1800 м². Стоимость за одну сессию в будние дни — 500 рублей, а в выходные — 600 рублей.
Добраться из Белгорода в Санкт-Петербург можно поездом. Стоимость стартует от 2500 рублей. Время в пути — более 17 часов.
Что касается Белгорода, скейт-парк в областном центре должен появиться после реконструкции Центрального парка. Там же оборудуют шахматный клуб, ледовые дорожки и роллердром. Об этом сообщил руководитель городской администрации Валентин Демидов.
Ранее журналисты Бел.Ру пообщались с местным скейтбордистом. Он рассказал, что думает о площадках в Белгороде и как к ним относится старшее поколение.