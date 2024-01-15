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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Отправившийся на Чукотку белгородец

12 тысяч км в пути: белгородец отправился автостопом на Чукотку

15 января 2024, 09:46
Фото: «Блэтгород»
Отправившийся на Чукотку белгородец

Белгородец рассказал о путешествии на Чукотку

Белгородец Марк решил автостопом добраться до города Певек на Чукотке. Весь маршрут составляет 12 тыс. километров. Подробности своего путешествия Марк рассказал редакции «Блэтгорода».

10 декабря белгородец Марк отправился на Чукотку. Маршрут до города Певек составит 12 тыс. километров. Передвигается Марк автостопом, а иногда автобусами.

В начале пути Марк планировал посетить Пензу, Самару, Уфу, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Якутск. Однако во время путешествия к этим городам добавились Воронеж, Тамбов, Саратов, Екатеринбург и Тюмень.

Ночует путешественник бесплатно у друзей или в подъездах, а питается преимущественно в общепите. С собой в дорогу белгородец взял только одежду, витамины, книгу Эрнста Юнгера «Уход в лес» и флаг Белгородской области.

12 января во время своего пути белгородец принял участие в самом холодном марафоне мира в Оймяконе. Температура там составляет -57 °C. Принять участие в марафоне Марк решил спонтанно. Регистрация на спортивное мероприятие уже была окончена, однако благодаря администрации Оймяконского района белгородец получил возможность принять участие в марафоне.

«Этот забег я хочу посвятить Белгороду и Орлу — двум моим родным городам, где живут близкие мне люди», — отметил турист.

Ранее Марк никогда не участвовал в таких забегах. Мужчина пробежал дистанцию в 42,2 километра за 5 часов 45 минут.

Фото: "Блэтгород"

13 января до города Певек Марку оставалось проехать ещё три тысячи километров.

Напомним, что в декабря прошлого года житель Шебекино совершил велопутешествие в Стамбул. До Стамбула мужчина добирался 127 дней через Грузию и Турцию. Позже велосипедист рассказал, что хочет посетить Иран.

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