12 тысяч км в пути: белгородец отправился автостопом на Чукотку

12 января во время своего пути белгородец принял участие в самом холодном марафоне мира в Оймяконе. Температура там составляет -57 °C. Принять участие в марафоне Марк решил спонтанно. Регистрация на спортивное мероприятие уже была окончена, однако благодаря администрации Оймяконского района белгородец получил возможность принять участие в марафоне.