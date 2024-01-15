12 тысяч км в пути: белгородец отправился автостопом на Чукотку

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Published Сегодня, 09:46
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10 декабря белгородец Марк отправился на Чукотку. Маршрут до города Певек составит 12 тыс. километров. Передвигается Марк автостопом, а иногда автобусами.
В начале пути Марк планировал посетить Пензу, Самару, Уфу, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Якутск. Однако во время путешествия к этим городам добавились Воронеж, Тамбов, Саратов, Екатеринбург и Тюмень.
Ночует путешественник бесплатно у друзей или в подъездах, а питается преимущественно в общепите. С собой в дорогу белгородец взял только одежду, витамины, книгу Эрнста Юнгера «Уход в лес» и флаг Белгородской области.
12 января во время своего пути белгородец принял участие в самом холодном марафоне мира в Оймяконе. Температура там составляет -57 °C. Принять участие в марафоне Марк решил спонтанно. Регистрация на спортивное мероприятие уже была окончена, однако благодаря администрации Оймяконского района белгородец получил возможность принять участие в марафоне.
«Этот забег я хочу посвятить Белгороду и Орлу — двум моим родным городам, где живут близкие мне люди», — отметил турист.
Ранее Марк никогда не участвовал в таких забегах. Мужчина пробежал дистанцию в 42,2 километра за 5 часов 45 минут.
13 января до города Певек Марку оставалось проехать ещё три тысячи километров.
Напомним, что в декабря прошлого года житель Шебекино совершил велопутешествие в Стамбул. До Стамбула мужчина добирался 127 дней через Грузию и Турцию. Позже велосипедист рассказал, что хочет посетить Иран.