В Турцию за 127 дней: житель Шебекино закончил своё велопутешествие

Напомним, что белгородец отправился в путешествие из Шебекино в Стамбул на велосипеде ещё 31 мая. В кармане у мужчины на начало путешествия было всего 27 тыс. рублей. В сентябре житель Шебекино доехал до Каппадокии и сделал несколько фотографий с подобием автомобильного номера с обозначением 31-го региона и надписью «Шебекино».