В Турцию за 127 дней: житель Шебекино закончил своё велопутешествие

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Житель Шебекино Сергей Волков закончил своё велопутешествие через Грузию и Турцию. В прошлый понедельник, 11 декабря, мужчина прибыл в Стамбул — конечный пункт своего путешествия.
Всего шебекинец проехал 5300 км с набором высоты 49 тыс. метров за 127 дней. За 134 дня мужчина потратил 135 тыс. рублей: эти деньги он потратил на питание, жильё, ремонт велосипеда, интернет, покупку новой обуви и шопинг.
Да, это очень медленно, но у меня не было цели ставить какие-то рекорды. Было много простоя — днёвки, как говорят туристы. Было очень много знакомств, общения, экскурсий, пеших и водных прогулок. Я никуда не спешил, а просто наслаждался путешествием.
Сергей Волков
Напомним, что белгородец отправился в путешествие из Шебекино в Стамбул на велосипеде ещё 31 мая. В кармане у мужчины на начало путешествия было всего 27 тыс. рублей. В сентябре житель Шебекино доехал до Каппадокии и сделал несколько фотографий с подобием автомобильного номера с обозначением 31-го региона и надписью «Шебекино».
В начале декабря шебекинцу также запретили выезжать из России, поэтому его «возвращение домой теперь под вопросом».