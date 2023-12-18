Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Фотография Сергея Волкова из Турции

В Турцию за 127 дней: житель Шебекино закончил своё велопутешествие

18 декабря 2023, 10:03
Фото: Telegram-канал volkov.travel
Фотография Сергея Волкова из Турции

Белгородец завершил велопутешествие в Стамбуле

О конце путешествия шебекинец Сергей Волков рассказал в своём Telegram-канале. До Стамбула мужчина ехал 127 дней через Грузию и Турцию. При этом путешественник намекнул читателям на вероятное новое путешествие, в которое он может отправиться.

Житель Шебекино Сергей Волков закончил своё велопутешествие через Грузию и Турцию. В прошлый понедельник, 11 декабря, мужчина прибыл в Стамбул — конечный пункт своего путешествия.

Всего шебекинец проехал 5300 км с набором высоты 49 тыс. метров за 127 дней. За 134 дня мужчина потратил 135 тыс. рублей: эти деньги он потратил на питание, жильё, ремонт велосипеда, интернет, покупку новой обуви и шопинг.

Да, это очень медленно, но у меня не было цели ставить какие-то рекорды. Было много простоя — днёвки, как говорят туристы. Было очень много знакомств, общения, экскурсий, пеших и водных прогулок. Я никуда не спешил, а просто наслаждался путешествием.
Сергей Волков

Напомним, что белгородец отправился в путешествие из Шебекино в Стамбул на велосипеде ещё 31 мая. В кармане у мужчины на начало путешествия было всего 27 тыс. рублей. В сентябре житель Шебекино доехал до Каппадокии и сделал несколько фотографий с подобием автомобильного номера с обозначением 31-го региона и надписью «Шебекино».

В начале декабря шебекинцу также запретили выезжать из России, поэтому его «возвращение домой теперь под вопросом».

«Хотя бы не на въезд»: шебекинцу, уехавшему летом в Турцию, ограничили выезд из РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Проблему с яйцами белгородцам поможет решить ТурцияИз обстреливаемого Шебекино белгородец добрался на велосипеде в ТурциюСобственников разрушенного в белгородском приграничье жилья находят в Италии и Турции
#Турция#Белгород#Велопутешествие#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Сергей Волков
Подпишитесь
В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага
Сегодня, 12:21
Молодые белгородцы хотят снять сериал о жизни в регионе
Сегодня, 09:42
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
Сегодня, 12:52
Пьянства не было, нового директора пока не выбрали: что происходит в «Красиво»
Сегодня, 10:13
В Белгородской области заработал автообмен данными между энергетиками и спасателями
Сегодня, 10:35
«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад
Сегодня, 09:14