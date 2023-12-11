«Хотя бы не на въезд»: шебекинцу, уехавшему летом в Турцию, ограничили выезд из РФ

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Житель Шебекинского округа, уехавший в Турцию из-за участившихся обстрелов, может не вернуться в Россию. Приложение «Госуслуги» прислали мужчине уведомление об ограничении выезда из РФ. Шебекинец опубликовал скриншот экрана в своём Telegram-канале и отметил, что его «возвращение домой теперь под вопросом».
Подписчики белгородца задались вопросом, с чем это постановление может быть связано. Однако конкретики шебекинец не дал.
Напомним, что Сергей Волков уехал из Шебекино 31 мая. Сначала жил у друзей, а потом решил поехать на велосипеде в Стамбул. В кармане мужчины при этом было всего 27 тыс. рублей. В сентябре белгородец добрался до Каппадокии и сделал несколько фотографий с подобием автомобильного номера с обозначением 31-го региона и надписью «Шебекино».
Ранее стало известно, что россиянам дали пять дней на сдачу загранпаспорта при запрете на выезд из страны. Предполагается, что ограничения на выезд временные, а паспорт сдаётся только на хранение.