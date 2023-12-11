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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Фотография Сергея Волкова из Турции

«Хотя бы не на въезд»: шебекинцу, уехавшему летом в Турцию, ограничили выезд из РФ

11 декабря 2023, 10:33
Фото: Telegram-канал volkov.travel
Фотография Сергея Волкова из Турции

Уехавшему на велосипеде в Турцию шебекинцу ограничили выезд из России

Ограничение Сергею Волкову прислали 8 декабря. Однако мужчина уже полгода путешествует по Турции.

Житель Шебекинского округа, уехавший в Турцию из-за участившихся обстрелов, может не вернуться в Россию. Приложение «Госуслуги» прислали мужчине уведомление об ограничении выезда из РФ. Шебекинец опубликовал скриншот экрана в своём Telegram-канале и отметил, что его «возвращение домой теперь под вопросом».

Подписчики белгородца задались вопросом, с чем это постановление может быть связано. Однако конкретики шебекинец не дал.

Напомним, что Сергей Волков уехал из Шебекино 31 мая. Сначала жил у друзей, а потом решил поехать на велосипеде в Стамбул. В кармане мужчины при этом было всего 27 тыс. рублей. В сентябре белгородец добрался до Каппадокии и сделал несколько фотографий с подобием автомобильного номера с обозначением 31-го региона и надписью «Шебекино».

Ранее стало известно, что россиянам дали пять дней на сдачу загранпаспорта при запрете на выезд из страны. Предполагается, что ограничения на выезд временные, а паспорт сдаётся только на хранение.

Скриншот шебекинца Сергея ВолковаСкриншот шебекинца Сергея Волкова
Скриншот шебекинца Сергея Волкова
Фото: Telegram-канал volkov.travel
Из обстреливаемого Шебекино белгородец добрался на велосипеде в Турцию
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#Белгородская область#Турция#Ограничения#Выезд#Белгород#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Сергей Волков
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