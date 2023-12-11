«Хотя бы не на въезд»: шебекинцу, уехавшему летом в Турцию, ограничили выезд из РФ

Напомним, что Сергей Волков уехал из Шебекино 31 мая. Сначала жил у друзей, а потом решил поехать на велосипеде в Стамбул. В кармане мужчины при этом было всего 27 тыс. рублей. В сентябре белгородец добрался до Каппадокии и сделал несколько фотографий с подобием автомобильного номера с обозначением 31-го региона и надписью «Шебекино».