Приехавший из Шебекино в Турцию на велосипеде белгородец рассказал о планах

Велосипедист из белгородского Шебекино хочет после Турции посетить Иран

После эвакуации из Шебекино Сергей Волков поехал на велосипеде в Турцию. До конечной точки он добрался за 127 дней. Пока белгородец решил не возвращаться в родной город. Он также рассказал, куда бы ещё хотел отправиться как велотурист. Об этом мужчина написал в своём Telegram-канале.