Приехавший из Шебекино в Турцию на велосипеде белгородец рассказал о планах

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Житель Шебекино Сергей Волков, который ранее завершил своё велопутешествие в Турции, рассказал о своих планах. В родной регион он пока не приедет, но может отправиться и дальше по другим странам на велосипеде.
«Начну, пожалуй, с ответа на самый популярный вопрос: „Когда домой?“ Я долго размышлял и, взвесив все за и против, решил пока не возвращаться. <…> В мечтах у меня — проехать Иран, Индию, Памирский тракт. Но сложно строить планы, находясь нелегалом в чужой стране», — поделился Волков в своём Telegram-канале.
Как рассказал шебекинец, спустя полгода эвакуации из родного города велопутешествие стало его образом жизни. Но пока строить планы на поездки сложно, он думает остаться в Анталье, найти там подработку и приготовить снаряжение для следующего путешествия.
Напомним, Волков 11 декабря прибыл в Стамбул. В Турцию он ехал через Грузию. Расстояние в 5300 км с набором высоты 49 тыс. метров Сергей преодолел за 127 дней.