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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Велосипедист

Приехавший из Шебекино в Турцию на велосипеде белгородец рассказал о планах

21 декабря 2023, 12:57
Фото: Midjourney
Велосипедист

Велосипедист из белгородского Шебекино хочет после Турции посетить Иран

После эвакуации из Шебекино Сергей Волков поехал на велосипеде в Турцию. До конечной точки он добрался за 127 дней. Пока белгородец решил не возвращаться в родной город. Он также рассказал, куда бы ещё хотел отправиться как велотурист. Об этом мужчина написал в своём Telegram-канале.

Житель Шебекино Сергей Волков, который ранее завершил своё велопутешествие в Турции, рассказал о своих планах. В родной регион он пока не приедет, но может отправиться и дальше по другим странам на велосипеде.

«Начну, пожалуй, с ответа на самый популярный вопрос: „Когда домой?“ Я долго размышлял и, взвесив все за и против, решил пока не возвращаться. <…> В мечтах у меня — проехать Иран, Индию, Памирский тракт. Но сложно строить планы, находясь нелегалом в чужой стране», — поделился Волков в своём Telegram-канале.

Как рассказал шебекинец, спустя полгода эвакуации из родного города велопутешествие стало его образом жизни. Но пока строить планы на поездки сложно, он думает остаться в Анталье, найти там подработку и приготовить снаряжение для следующего путешествия.

Напомним, Волков 11 декабря прибыл в Стамбул. В Турцию он ехал через Грузию. Расстояние в 5300 км с набором высоты 49 тыс. метров Сергей преодолел за 127 дней.

В Турцию за 127 дней: житель Шебекино закончил своё велопутешествие
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#Белгородская область#Шебекино#Турция#Велосипед#Путешествие#Белгород#Наталья Корявых#Сергей Волков
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