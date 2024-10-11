«Чешуйка» и денга: что нашли при раскопках на месте Белого квартала в Белгороде

Исторические артефакты найдены при раскопках. В настоящее время снят неглубокий слой земли, разработка грунта ведётся вручную. Об этом сообщает правительство региона в своём Telegram-канале.