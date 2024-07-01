«Крышевавший» таксистов в приграничной зоне выходец из Дагестана лишился гражданства

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Как сообщают в УФСБ по Белгородской области, в 2023 году выходцы из Дагестана сформировали этническую преступную группу. Злоумышленники пытались установить незаконный контроль над частными пассажирскими перевозками в районе населённого пункта Солоти, недалеко от которого расположена военная часть. Так, на деятельность фигурантов ранее жаловались местные таксисты.
«Члены ОПГ ежедневно пребывали на местах стоянок такси, где вымогали денежные средства у водителей за возможность оказания транспортных услуг. В случае отказа от передачи денег к ним применялись угрозы, физическая сила, отбирались ключи от автомобилей и оказывалось препятствие посадке пассажиров и движению транспортных средств», — УФСБ.
Сотрудники ведомства вместе с Росгвардией задержали троих подозреваемых. Двое из них арестованы. ФСБ также инициировало проверку: после неё одного из выходцев лишили гражданства РФ.
Возбуждены и расследуются уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 163 УК России «Вымогательство». У фигурантов нашли ещё и наркотики: им грозит до семи лет тюрьмы.