«Крышевавший» таксистов в приграничной зоне выходец из Дагестана лишился гражданства

Как сообщают в УФСБ по Белгородской области, в 2023 году выходцы из Дагестана сформировали этническую преступную группу. Злоумышленники пытались установить незаконный контроль над частными пассажирскими перевозками в районе населённого пункта Солоти, недалеко от которого расположена военная часть. Так, на деятельность фигурантов ранее жаловались местные таксисты.