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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

«Крышевавший» таксистов в приграничной зоне выходец из Дагестана лишился гражданства

«Крышевавший» таксистов в приграничной зоне выходец из Дагестана лишился гражданства

1 июля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Сотрудники УФСБ и УМВД по Белгородской области пресекли деятельность межэтнической преступной группы. Последняя пыталась контролировать таксистов в Валуйском округе.

Как сообщают в УФСБ по Белгородской области, в 2023 году выходцы из Дагестана сформировали этническую преступную группу. Злоумышленники пытались установить незаконный контроль над частными пассажирскими перевозками в районе населённого пункта Солоти, недалеко от которого расположена военная часть. Так, на деятельность фигурантов ранее жаловались местные таксисты.

«Члены ОПГ ежедневно пребывали на местах стоянок такси, где вымогали денежные средства у водителей за возможность оказания транспортных услуг. В случае отказа от передачи денег к ним применялись угрозы, физическая сила, отбирались ключи от автомобилей и оказывалось препятствие посадке пассажиров и движению транспортных средств», — УФСБ.

Сотрудники ведомства вместе с Росгвардией задержали троих подозреваемых. Двое из них арестованы. ФСБ также инициировало проверку: после неё одного из выходцев лишили гражданства РФ.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 163 УК России «Вымогательство». У фигурантов нашли ещё и наркотики: им грозит до семи лет тюрьмы.

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