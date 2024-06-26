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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Об убитом террористами в Дагестане настоятеле рассказал белгородский священник

«Он всех любил»: белгородский священник рассказал об убитом в Дагестане настоятеле

26 июня 2024, 10:29
Фото: 1MI

Об убитом террористами в Дагестане настоятеле рассказал белгородский священник

Настоятель белгородского храма Николай Дубинин приехал в Дагестан, чтобы попрощаться с убитым фанатиками-исламистами батюшкой Николаем. Сегодня, 26 июня, священника похоронят во дворе храма, где он проработал 40 лет. Белгородец сказал пару слов о погибшем, сообщает «9 Канал».

Настоятель храма Феодора Стратилата в Старом Осколе Николай Дубинин рассказал подробности об убитом настоятеле дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы отца Николая Котельникова. 23 июня фанатики-исламисты пробрались в храм и перерезали священнику горло.

В Дербенте сегодня, 26 июня, проходит отпевание батюшки. Его похоронят на территории храма, в котором он прослужил более 40 лет. На стене до сих пор видны отметки от пуль, которые также прошили дерево и металлическое ограждение забора.

Люди идут попрощаться с отцом Николаем, поскольку он был одним из любимых и авторитетных пастырей всего Кавказа. Я сам девять лет назад более месяца жил в его доме: тогда Белгородская и Махачкалинская епархии обменивались опытом работы воскресных школ. <…> Говорят, есть герои, которые делают один раз великое дело, а есть подвижники, которые делают множество таких дел. Отец Николай — настоящий подвижник.
Николай Дубинин

Журналистам ТАСС настоятель из Старого Оскола рассказал, что погибшему батюшке не раз угрожали террористы: «И отец Николай много переживал, конечно. За свою жизнь ему многократно угрожали ваххабиты, террористы. И он знал, где он служит, он понимал специфику региона».

Самого же Николая Котельникова белгородец называет «батюшкой-любовью», поскольку тот отдавал себя «людям без остатка».

А эти обезумевшие люди пойдут в ад, потому что Бог на стороне не тех, кто проливает кровь, а тех, кто готов сам свою кровь пролить за ближних.
Николай Дубинин
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