Теракты в Дагестане: убиты священник и сотрудники полиции

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Два места богослужения и храм в Дагестане загорелись после нападения боевиков. Информацию о произошедших событиях подтвердил председатель общественного совета Федерации иудейских общин России Борух Горин. Однако правоохранительные органы Дагестана не подтвердили факт нападения на синагогу в другом городе региона — Махачкале.
По словам Боруха Горина, спасатели были вызваны к зданию синагоги в Дербенте из-за опасений, что внутри находятся террористы. В это время на улицах, окружающих территорию, идет перестрелка.
Руководитель Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил о боестолкновении возле православной церкви в Махачкале-1, где нападавшие сопротивляются. Официальной информации об атаке на синагогу и церковь в Махачкале нет — лишь атака на пост ДПС была подтверждена МВД.
После вооружённых атак в Дагестане объявлен режим контртеррористической операции. В Махачкале и Дербенте продолжается перестрелка. По факту теракта возбуждено уголовное дело. В Махачкале также убиты двое нападавших.
Протоиерей Николай Котельников, который служил в церкви более 40 лет, был убит в Дербенте. Об этом сообщил представитель Московского патриархата по работе с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Шамиль Хадулаев из ОНК Дагестана рассказал, что протоиерея Николая убили в церкви в Дербенте, перерезав ему горло. Хадулаев уточнил, что убитому священнику было 66 лет и он страдал от серьезных заболеваний. Он также упомянул о гибели охранника церкви.
По данным полиции Дагестана, в результате столкновений в двух городах республики погибли шесть сотрудников силовых структур, а 12 человек получили ранения. Синагога и церковь в Дербенте были уничтожены огнем.