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Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

теракт в Дагестане

Теракты в Дагестане: убиты священник и сотрудники полиции

23 июня 2024, 18:27
Фото: соцсети
теракт в Дагестане
23 июня в Махачкале и Дербенте совершены теракты — загорелись церковь и синагога, погибло несколько человек, в том числе сотрудники полиции.

Два места богослужения и храм в Дагестане загорелись после нападения боевиков. Информацию о произошедших событиях подтвердил председатель общественного совета Федерации иудейских общин России Борух Горин. Однако правоохранительные органы Дагестана не подтвердили факт нападения на синагогу в другом городе региона — Махачкале.

По словам Боруха Горина, спасатели были вызваны к зданию синагоги в Дербенте из-за опасений, что внутри находятся террористы. В это время на улицах, окружающих территорию, идет перестрелка.

Руководитель Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил о боестолкновении возле православной церкви в Махачкале-1, где нападавшие сопротивляются. Официальной информации об атаке на синагогу и церковь в Махачкале нет — лишь атака на пост ДПС была подтверждена МВД.

После вооружённых атак в Дагестане объявлен режим контртеррористической операции. В Махачкале и Дербенте продолжается перестрелка. По факту теракта возбуждено уголовное дело. В Махачкале также убиты двое нападавших.

Протоиерей Николай Котельников, который служил в церкви более 40 лет, был убит в Дербенте. Об этом сообщил представитель Московского патриархата по работе с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Шамиль Хадулаев из ОНК Дагестана рассказал, что протоиерея Николая убили в церкви в Дербенте, перерезав ему горло. Хадулаев уточнил, что убитому священнику было 66 лет и он страдал от серьезных заболеваний. Он также упомянул о гибели охранника церкви.

По данным полиции Дагестана, в результате столкновений в двух городах республики погибли шесть сотрудников силовых структур, а 12 человек получили ранения. Синагога и церковь в Дербенте были уничтожены огнем.

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