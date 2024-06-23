Теракты в Дагестане: убиты священник и сотрудники полиции

Шамиль Хадулаев из ОНК Дагестана рассказал, что протоиерея Николая убили в церкви в Дербенте, перерезав ему горло. Хадулаев уточнил, что убитому священнику было 66 лет и он страдал от серьезных заболеваний. Он также упомянул о гибели охранника церкви.