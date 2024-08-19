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Абхазия

Чистое море, коровы на дорогах и отсутствие ПДД: стоит ли отдыхать в Абхазии?

19 августа 2024, 14:47
Фото: bel.ru
Абхазия

Белгородцы рассказали об отдыхе в Абхазии

Абхазия — это горная страна, которая простирается вдоль берегов Чёрного моря. Она славится своими термальными и минеральными источниками, разбросанными по всем климатическим зонам, начиная от субтропиков и заканчивая альпийскими высотами. Стоит ли ехать туда отдыхать летом?
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Граница

Редакция Бел.Ру продолжает серию материалов, в которых будут описаны плюсы и минусы отдыха в городах и сёлах России и за её пределами. Вся информация основана на личном опыте сотрудников редакции и может носить субъективный характер.

На этот раз мы расскажем, стоит ли отдыхать в Абхазии.

Сложно с билетами, но легко в пути

На лоне природы, в окружении величественных гор и ласкового моря раскинулась живописная Абхазия. Её шарм заключается не только в чистом воздухе и тёплых водах, но и в богатом культурном наследии.

Вид по пути на пляж недалеко от Нового АфонаВид по пути на пляж недалеко от Нового Афона
Маршрут к озеру РицаМаршрут к озеру Рица
Маршрут к озеру РицаМаршрут к озеру Рица
Маршрут к озеру РицаМаршрут к озеру Рица
Горные реки Абхазии Горные реки Абхазии
Водопад "Мужские слёзы"Водопад "Мужские слёзы"
Маршрут к озеру РицаМаршрут к озеру Рица
Маршрут к озеру РицаМаршрут к озеру Рица
Вид по пути на пляж недалеко от Нового Афона
Фото: bel.ru

Добраться из Белгорода до Абхазии можно несколькими способами. Один из них — на личном авто. Расстояние — 1397 км. Время в пути — более 18 часов.

Также жители региона могут воспользоваться услугами туроператоров и отправиться в отпуск на автобусе.

Третий вариант — железнодорожное сообщение. При этом можно доехать до Адлера или Сочи, а затем пересекать границу, или же купить заранее билет на прямые поезда из Москвы или Санкт-Петербурга, которые курсируют через Россошь.

Подробнее расскажем о последнем варианте. Билеты на поезд из Санкт-Петербурга до Сухума можно приобрести ровно за 90 дней. Но даже при таком раскладе есть сюрпризы. При открытии касс в 08:00 в первый день продажи можно увидеть на сайте РЖД, что билетов на нужную дату из Россоши осталось всего три-четыре. При этом из Липецка на эту же дату и поезд свободных мест достаточно как в купейных вагонах, так и в плацкартных.

Оператор разъяснил, что, чем меньше станция отправления, тем число билетов, выделенных на неё для продажи, меньше. Таким образом, чтобы забронировать нужные билеты, лучше покупать их не из Россоши, а из Липецка. Для пассажиров разница только в стоимости — на одного человека в одну сторону она составит чуть более 4500 рублей. Такой же порядок покупки билетов и в обратном направлении.

Ехать на прямом поезде придётся чуть более суток. При этом среди преимуществ — отсутствие необходимости пешего перехода государственной границы. Документы проверяют прямо в поезде.

Для граждан РФ предусмотрен въезд по внутреннему российскому или заграничному паспорту. Для детей — по свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве или загранпаспорту. Находиться в стране без визы разрешено не дольше 90 дней.

Жильё

Проблемы с выбором жилья в Абхазии начинаются ближе к старту сезона, поэтому опытные туристы бронируют место для отдыха ещё с декабря. При этом выбор разнообразен: можно остановиться в гостинице с бассейном или выбрать отдых в домиках в частном секторе.

К примеру, недалеко от Нового Афона комната с удобствами, кондиционером и телевизором, но общей кухней и холодильником на троих обойдётся в августе в 3000 рублей в сутки.

Вид на горы и отсутствие людей

Явным преимуществом Абхазии является нетронутая природа и чистое море. Кроме этого, на пляжах практически нет людей. При этом вопреки сложившемуся мнению в Абхазии есть не только галечные, но и песчаные пляжи. Но для удобства лучше приобрести специальную обувь, которая позволит не только комфортно передвигаться по берегу, но и не повредить ноги о камни в воде.

Пейзажи Абхазии Пейзажи Абхазии
Пейзажи Абхазии
Фото: bel.ru

Вместе с тем, если центральные пляжи больших городов имеют хоть какую-то развитую инфраструктуру, нужно быть готовым к тому, что береговая линия в небольших населённых пунктах будет абсолютно дикая. Единственное развлечение — гидроциклы и прокат на банане с ватрушкой.

Пейзажи Абхазии
Видео: bel.ru

Что касается традиций, мужчин не пустят в магазин и кафе без футболок. Также в «пляжном» не рекомендуют ходить и женщинам. В одних заведениях просто не обслужат, а в других — выпишут штраф (5000 рублей).

Коровы на дорогах и отсутствие ПДД

Соблюдать осторожность следует тем, кто приехал в Абхазию на личном авто. Судя по манере вождения местного населения, о правилах дорожного движения здесь никто не знает, а обгон на высокой скорости через сплошную — в порядке вещей.

Кроме этого, здесь практически нет светофоров и «зебр», поэтому пешеходам тоже нужно быть внимательными, ведь, как правило, водители не просто не притормаживают, а даже наоборот, пытаются ускориться при виде людей на проезжей части.

Интерес у туристов вызовут коровы, которые гуляют по улицам и проезжим частям как на пастбище. По словам местных жителей, если по вине коровы произойдёт ДТП, то ни один хозяин не признается, что это его скотина, ведь тогда все расходы за ремонт авто лягут на его плечи.

Озёра и квадроциклы

Главные достопримечательности Абхазии — природные. Страна небольшая, при желании за отпуск можно увидеть достаточно много.

Среди основных — озеро Рица. Оно расположено высоко в горах и по праву считается главной достопримечательностью Абхазии. На Рице есть кафе, где готовят национальные блюда. Там же можно взять в аренду катамаран — стоимость на одного человека составит 500 рублей.

Озеро РицаОзеро Рица
Озеро Рица
Фото: bel.ru
Озеро Рица
Видео: bel.ru
Вид Рицы с катамаранов
Видео: bel.ru

По пути на Рицу можно заехать на голубое озеро. Оно известно благодаря своему необычному цвету, насыщенность и яркость которого остаётся постоянной в любое время года.

Голубое озероГолубое озеро
Голубое озеро
Фото: bel.ru

А в Новом Афоне можно посетить Псырцхинский заповедник, который раскинулся у берегов реки Псырцха. Помимо природных красот, в заповеднике много исторических достопримечательностей, среди которых храм и грот Симона Кананита. В этих местах проповедник обитал около 2000 лет назад, и здесь же он, как утверждается, принял мученическую смерть.

Псырцхинский заповедникПсырцхинский заповедник
Псырцхинский заповедникПсырцхинский заповедник
Псырцхинский заповедникПсырцхинский заповедник
Псырцхинский заповедникПсырцхинский заповедник
Псырцхинский заповедникПсырцхинский заповедник
Псырцхинский заповедникПсырцхинский заповедник
Псырцхинский заповедникПсырцхинский заповедник
Псырцхинский заповедникПсырцхинский заповедник
Псырцхинский заповедник
Фото: bel.ru

Также туристам предлагают множество других экскурсий. Среди них — поездки на квадроциклах (3000 рублей с человека), конные прогулки (1400 рублей с человека и оплата проезда) и поездка в Сухум.

Итог

В целом по 10-балльной шкале путешествие в Абхазию можно оценить на 8. Среди плюсов — тёплое море, первозданная природа и достопримечательности, а среди минусов — коровы на улицах и отсутствие ПДД.

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