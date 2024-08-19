Чистое море, коровы на дорогах и отсутствие ПДД: стоит ли отдыхать в Абхазии?

Подробнее расскажем о последнем варианте. Билеты на поезд из Санкт-Петербурга до Сухума можно приобрести ровно за 90 дней. Но даже при таком раскладе есть сюрпризы. При открытии касс в 08:00 в первый день продажи можно увидеть на сайте РЖД, что билетов на нужную дату из Россоши осталось всего три-четыре. При этом из Липецка на эту же дату и поезд свободных мест достаточно как в купейных вагонах, так и в плацкартных.