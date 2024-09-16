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Posted 16 сентября, 17:21

Published 16 сентября, 17:21

Modified 16 сентября, 17:23

Updated 16 сентября, 17:23

Раскопки на месте битвы при Судбище привели к неожиданным находкам

Судбище России: великая огнестрельная революция

16 сентября 2024, 17:21
Фото: 1MI

Раскопки на месте битвы при Судбище привели к неожиданным находкам

Археологические раскопки на месте битвы при Судбище доказали важную роль огнестрельного оружия в России в XVI веке, сообщают РИА Новости.

Археологи Орловской области получили бесценные археологические данные, которые могут существенно дополнить представления историков военного дела касательно развития огнестрельного оружия в России в эпоху Иоанна IV Грозного.

В ходе исследования предполагаемого места битвы при Судбище в 1555 году между войсками русского царя и крымского хана было найдено более 4000 артефактов.

Среди найденных артефактов — монеты, наконечники стрел, пули, ядра и многое другое. Они свидетельствуют о достаточно высокой точности выстрелов уже в XVI веке вопреки распространённому мнению о примитивности стрелкового оружия того периода. Кроме того, обнаружены следы сабельного боя и применения луков и артиллерии.

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Развитие огнестрельного оружия в России происходило с конца XV века, и в XVI веке оно получило широкое распространение в войсках. Наличие его создавало неоспоримое преимущество российской армии перед армиями поволжских ханств: Казанского и Астраханского, но в то же время войска Крымского ханства, оснащавшиеся с учётом опыта лучшей в мире на тот момент турецкой армии.

Битва при Судбище была одним из ключевых моментов противостояния России с осколками Золотой Орды за господство в Чернозёмном регионе. Семитысячный отряд воеводы Ивана Шереметева столкнулся с многократно превосходящими силами крымского хана Девлет-Гирея и был бы неизбежно разбит, если бы не умелая тактика воеводы.

Небольшой отряд стрельцов, соорудивших заграждение из поваленных деревьев, несколько часов отстреливался от натиска кочевников. В итоге удалось избежать тяжёлого поражения и прорыва крымско-татарских войск к Оке и Туле.

В 2024 году количество находок у Судбища снизилось, что говорит или об исчерпании ареала раскопок, или о том, что часть артефактов следует искать в новых раскопах.

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