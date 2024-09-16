Судбище России: великая огнестрельная революция

Развитие огнестрельного оружия в России происходило с конца XV века, и в XVI веке оно получило широкое распространение в войсках. Наличие его создавало неоспоримое преимущество российской армии перед армиями поволжских ханств: Казанского и Астраханского, но в то же время войска Крымского ханства, оснащавшиеся с учётом опыта лучшей в мире на тот момент турецкой армии.