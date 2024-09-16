Судбище России: великая огнестрельная революция

Posted 16 сентября, 17:21
Published 16 сентября, 17:21
Modified 16 сентября, 17:23
Updated 16 сентября, 17:23
Археологи Орловской области получили бесценные археологические данные, которые могут существенно дополнить представления историков военного дела касательно развития огнестрельного оружия в России в эпоху Иоанна IV Грозного.
В ходе исследования предполагаемого места битвы при Судбище в 1555 году между войсками русского царя и крымского хана было найдено более 4000 артефактов.
Среди найденных артефактов — монеты, наконечники стрел, пули, ядра и многое другое. Они свидетельствуют о достаточно высокой точности выстрелов уже в XVI веке вопреки распространённому мнению о примитивности стрелкового оружия того периода. Кроме того, обнаружены следы сабельного боя и применения луков и артиллерии.
Развитие огнестрельного оружия в России происходило с конца XV века, и в XVI веке оно получило широкое распространение в войсках. Наличие его создавало неоспоримое преимущество российской армии перед армиями поволжских ханств: Казанского и Астраханского, но в то же время войска Крымского ханства, оснащавшиеся с учётом опыта лучшей в мире на тот момент турецкой армии.
Битва при Судбище была одним из ключевых моментов противостояния России с осколками Золотой Орды за господство в Чернозёмном регионе. Семитысячный отряд воеводы Ивана Шереметева столкнулся с многократно превосходящими силами крымского хана Девлет-Гирея и был бы неизбежно разбит, если бы не умелая тактика воеводы.
Небольшой отряд стрельцов, соорудивших заграждение из поваленных деревьев, несколько часов отстреливался от натиска кочевников. В итоге удалось избежать тяжёлого поражения и прорыва крымско-татарских войск к Оке и Туле.
В 2024 году количество находок у Судбища снизилось, что говорит или об исчерпании ареала раскопок, или о том, что часть артефактов следует искать в новых раскопах.