Турецкая IKEA 3 тысячи лет назад? Археологи откопали самый древний список покупок

Оказалось, что разные глиняные таблички нашли в руинах древнего города Алалах. Они представляли из себя официальные документы, договоры и отчёты. А на одной из них оказался привычный для некоторых список покупок: на табличке размером 4,2 на 3,5 сантиметра перечислены различные деревянные столы, стулья и табуреты, а также их продавцы. Покупки совершил один и тот же человек, который, вероятно, решил обставить свой дворец.