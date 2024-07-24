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Турецкая IKEA 3 тысячи лет назад? Археологи откопали самый древний список покупок

Турецкая IKEA 3 тысячи лет назад? Археологи откопали самый древний список покупок

24 июля 2024, 13:50
Фото: 1MI
В Турции нашли одну из самых древних табличек со списком покупок. По словам археологов, надпись на неё нанесли около 3,5 тысяч лет назад. Подробности сообщили на сайте naked-science.

Археологи провели ряд раскопок на юге Турции и обнаружили там глиняную табличку с аккадской надписью. При этом подпись на ней оказалось достаточно легко прочитать, а нанесли её на табличку около 3,5 тысяч лет назад.

Оказалось, что разные глиняные таблички нашли в руинах древнего города Алалах. Они представляли из себя официальные документы, договоры и отчёты. А на одной из них оказался привычный для некоторых список покупок: на табличке размером 4,2 на 3,5 сантиметра перечислены различные деревянные столы, стулья и табуреты, а также их продавцы. Покупки совершил один и тот же человек, который, вероятно, решил обставить свой дворец.

На сегодняшний день данный текст является одним из самых древнейших.

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