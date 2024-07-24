Турецкая IKEA 3 тысячи лет назад? Археологи откопали самый древний список покупок

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Археологи провели ряд раскопок на юге Турции и обнаружили там глиняную табличку с аккадской надписью. При этом подпись на ней оказалось достаточно легко прочитать, а нанесли её на табличку около 3,5 тысяч лет назад.
Оказалось, что разные глиняные таблички нашли в руинах древнего города Алалах. Они представляли из себя официальные документы, договоры и отчёты. А на одной из них оказался привычный для некоторых список покупок: на табличке размером 4,2 на 3,5 сантиметра перечислены различные деревянные столы, стулья и табуреты, а также их продавцы. Покупки совершил один и тот же человек, который, вероятно, решил обставить свой дворец.
На сегодняшний день данный текст является одним из самых древнейших.