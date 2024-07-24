Выживет на Марсе? Учёные придумали, как можно колонизовать Красную планету

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Исследователи считают, что некоторые виды мхов, такие как мох Syntrichia caninervis, можно использовать для подготовки почвы на Марсе к выращиванию сельскохозяйственных культур. Этот мох процветает в экстремальных условиях, таких как пустыни и горы, и выживает даже при низкой влажности и температуре.
Во время лабораторных тестов мох продемонстрировал высокую устойчивость в условиях, аналогичных тем, которые он может встретить на планете Марс. Эти условия включают в себя крайне низкие температуры и радиацию. При имитации марсианских условий мох успешно развивался, продолжая образовывать новые отростки.
Учёные предлагают отправить мох на Марс, чтобы ускорить процесс терраформирования и подготовить планету к прибытию людей. Однако на сегодняшний день ведущие космические агентства неохотно обсуждают эту идею. Даже Илон Маск, известный своими амбициозными планами по покорению Марса, сталкивается с трудностями в реализации своих проектов.