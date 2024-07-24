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Выживет на Марсе? Учёные придумали, как можно колонизовать Красную планету

Выживет на Марсе? Учёные придумали, как можно колонизовать Красную планету

24 июля 2024, 08:11
Фото: Kandinsky
Учёные придумали, как в теории можно колонизовать Марс: для этого понадобится обычный мох, который может «заселить» собой неподходящие для растений ландшафты. Подробнее об исследовании учёных рассказали на сайте Overclockers.

Исследователи считают, что некоторые виды мхов, такие как мох Syntrichia caninervis, можно использовать для подготовки почвы на Марсе к выращиванию сельскохозяйственных культур. Этот мох процветает в экстремальных условиях, таких как пустыни и горы, и выживает даже при низкой влажности и температуре.

Во время лабораторных тестов мох продемонстрировал высокую устойчивость в условиях, аналогичных тем, которые он может встретить на планете Марс. Эти условия включают в себя крайне низкие температуры и радиацию. При имитации марсианских условий мох успешно развивался, продолжая образовывать новые отростки.

Учёные предлагают отправить мох на Марс, чтобы ускорить процесс терраформирования и подготовить планету к прибытию людей. Однако на сегодняшний день ведущие космические агентства неохотно обсуждают эту идею. Даже Илон Маск, известный своими амбициозными планами по покорению Марса, сталкивается с трудностями в реализации своих проектов.

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#Александра Склярова#Наука#Марс#Растение#КЦ
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