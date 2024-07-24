Выживет на Марсе? Учёные придумали, как можно колонизовать Красную планету

Исследователи считают, что некоторые виды мхов, такие как мох Syntrichia caninervis, можно использовать для подготовки почвы на Марсе к выращиванию сельскохозяйственных культур. Этот мох процветает в экстремальных условиях, таких как пустыни и горы, и выживает даже при низкой влажности и температуре.