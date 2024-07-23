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Published Сегодня, 20:04

Modified Сегодня, 20:06

Updated Сегодня, 20:06

Дистанционное управление сознанием реально? Учёные рассказали о новой разработке

Дистанционное управление сознанием реально? Учёные рассказали о новой разработке

23 июля 2024, 20:04
Фото: Изображение Midjourney
Южнокорейские учёные создали устройство, которое может управлять мозгом на расстоянии. В лаборатории уже провели несколько экспериментов с мышами, которые закончились успешно. Когда наступит очередь людей? Ответ дали в журнале Nature Nanotechnology.

Учёные из Корейского института фундаментальных наук представили дистанционное устройство для контроля сознания, которое может работать на большом расстоянии. Его планируют использовать для «неинвазивных» медицинских процедур. Устройство управляет мозгом на расстоянии благодаря магнитным полям.

Пока испытания с этим устройством проводили только на мышах: исследователи вызывали у животных материнский инстинкт и снижали их аппетит, что привело к потере 10% их веса. Учёные отметили, что такая технология стала первой в мире, которая позволяет свободно управлять отдельными областями мозга с помощью магнитных полей.

Авторы проекта отмечают, что магнитные поля уже на протяжении нескольких десятилетий активно используются в медицине, поэтому новое устройство — лишь очередной шаг к развитию.

«Концепция использования магнитных полей для управления биологическими системами в настоящее время хорошо известна. Она применялась в различных областях: в магнитно-резонансной томографии (МРТ), транскраниальной магнитной стимуляции и магнитной гипертермии для лечения рака», — отметил доктор Феликс Лерой.

Испытание с мышами, у которых учёные с помощью устройства вызывали материнский инстинкт, закончилось успешно: животные пытались быстрее найти своих детёнышей в лабиринте и им это удалось — они потратили на 16 секунд меньше, чем без управления. Другой эксперимент с аппетитом заставил мышей как переедать, так и недоедать.

При этом начинать испытания на людях пока не спешат: «Необходимы дальнейшие исследования для оценки потенциальных кумулятивных эффектов, включая нейроадаптацию или нейротоксичность», — отметил Лерой.

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#Александра Склярова#Наука#Устройство#Мозг#КЦ
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