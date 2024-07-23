Дистанционное управление сознанием реально? Учёные рассказали о новой разработке

Испытание с мышами, у которых учёные с помощью устройства вызывали материнский инстинкт, закончилось успешно: животные пытались быстрее найти своих детёнышей в лабиринте и им это удалось — они потратили на 16 секунд меньше, чем без управления. Другой эксперимент с аппетитом заставил мышей как переедать, так и недоедать.