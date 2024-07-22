Археологи обнаружили порезы от орудий на ископаемом броненосце. Что говорят учёные?

При этом археологи уже находили другие доказательства более раннего заселения Южной Америки людьми, включая человеческие следы, которым около 20 000 лет, и надрезки на костях мамонта, чей возраст оценивается в 37 000 лет. Однако безоговорочно верить этим находкам специалисты не спешат и относятся к ним с долей скепсиса.