Археологи обнаружили порезы от орудий на ископаемом броненосце. Что говорят учёные?

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Группа учёных обнаружила в Аргентине останки ископаемого гигантского броненосца с порезами на костях и остеодерме. Учёные предполагают, что порезы были сделаны с помощью каменных орудий. Если догадка верна, то люди заселили Южную Америку гораздо раньше, чем считалось изначально, — примерно 21 000 лет назад, а не 16 000.
Учёные из Аргентины и Франции обнаружили останки ископаемого гигантского броненосца неподалёку от Буэнос-Айреса. Возраст находок, определённый радиоуглеродным анализом, составляет около 20 811–21 090 лет. На костях таза, позвонках и остеодерме броненосца обнаружили 32 пореза, а отсутствие следов зубов падальщиков или грызунов на скелете указывает на то, что животное быстро захоронили.
При этом археологи уже находили другие доказательства более раннего заселения Южной Америки людьми, включая человеческие следы, которым около 20 000 лет, и надрезки на костях мамонта, чей возраст оценивается в 37 000 лет. Однако безоговорочно верить этим находкам специалисты не спешат и относятся к ним с долей скепсиса.