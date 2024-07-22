Необычная находка: учёные обнаружили в марсианском камне серу в чистом виде

На сайте NASA JPL отметили, что марсоход занимается исследованием данного региона планеты с осени прошлого года. Ранее на Марсе уже находили минералы с примесью серы, однако в этот раз удалось обнаружить породу из полностью чистой серы без других веществ. Кроме того, обнаруженная сера, вероятно, не имеет неприятный запах, который появляется у вещества только в определённых условиях. На Марсе же, уверены учёные, такой обстановки нет.