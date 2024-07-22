Необычная находка: учёные обнаружили в марсианском камне серу в чистом виде

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Обнаружить неожиданную находку удалось только потому, что марсоход Curiosity проехал по хрупкому камню и тот растрескался. Внутри оказались жёлтые кристаллы, которые учёные с помощью инструмента на манипуляторе марсохода почти сразу начали изучать.
Позже учёные определили, что найденная порода представляет из себя кристаллы серы. Эта находка удивила специалистов, поскольку ранее на планете чистый серный порошок не находили. После детального изучения оказалось, что на Марсе есть целое поле с яркими камнями, состоящими из жёлтого вещества.
На сайте NASA JPL отметили, что марсоход занимается исследованием данного региона планеты с осени прошлого года. Ранее на Марсе уже находили минералы с примесью серы, однако в этот раз удалось обнаружить породу из полностью чистой серы без других веществ. Кроме того, обнаруженная сера, вероятно, не имеет неприятный запах, который появляется у вещества только в определённых условиях. На Марсе же, уверены учёные, такой обстановки нет.
«Найти поле камней, состоящее из чистой серы, — это как найти оазис в пустыне. Там его быть не должно, так что теперь нам нужно это объяснить. Открытие странных и неожиданных вещей — вот что делает исследование планет таким захватывающим», — прокомментировал находку учёный проекта Curiosity Эшвин Васавада.
Учёные с помощью бура на марсоходе долгое время пытались взять найденную породу для анализа, однако все камни оказывались слишком маленькими и хрупкими. Спустя время выполнить задуманное всё же удалось: неподалёку от тех мест обнаружили камень, прозванный «Мамонтовы озёра».
Специалисты нашли ту часть камня, которая позволила бы безопасно бурить, а также удобно встать марсоходу на рыхлой и наклонной поверхности. Всего пришлось пробурить на камне 41 отверстие, после чего измельчённую породу удалось собрать для последующего анализа.
Необычная находка расположена в канале долины Гедиз, которая идёт вниз по горе Шарп. Именно этот древний канал свидетельствует о водном прошлом Марса, поэтому учёные сильно им заинтересовались и решили тщательно изучить найденный регион, чтобы понять, какие именно изменения претерпел ландшафт миллиарды лет назад.
На сегодняшний день ясно, что некоторые насыпи, вероятно, остались после сильных потоков воды, а другие образовались после локальных оползней. Учёные уверены, что тот период на Марсе, когда там ещё находились водные объекты, был крайне неспокойным из-за большого количества активности.
Источник: NASA JPL.