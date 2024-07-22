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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Учёные узнали быстрый способ сжигания жира без побочных эффектов и тренировок

Учёные узнали быстрый способ сжигания жира без побочных эффектов и тренировок

22 июля 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney
Ученые обнаружили молекулу, способную вызывать потерю жировой массы у мышей без изменения привычного рациона питания и мышечной массы. Это открытие может привести к созданию нового препарата для борьбы с ожирением, которым страдают около 13% населения планеты.

В ходе исследования учёные обнаружили, что молекула BAM15, известная как митохондриальный разобщитель, вызывает потерю жировой массы у мышей без изменения привычного рациона питания и мышечной массы. Также у грызунов не повышалась температура тела, что ранее наблюдалось при использовании других митохондриальных разобщителей.

Кроме того, данная молекула снижает резистентность к инсулину и благоприятно влияет на восполения.

В ходе эксперимента мыши, получавшие препарат с BAM15, потребляли столько же пищи, сколько и животные из контрольной группы, но при этом теряли жировую массу. Однако, несмотря на успешные результаты, учёные считают, что BAM15 вряд ли окажет аналогичное влияние на людей, поскольку период её полураспада у человека длится дольше.

По словам профессора химии и одного из авторов исследования Вебстера Сантоса, сейчас исследовательская группа ищет похожую молекулу, которая могла бы оставаться в организме человека дольше, чтобы оказать необходимое воздействие. Целью исследований является создание препарата, который будет оказывать на человека тот же эффект, что и на мышей.

«По сути, мы ищем примерно такую же молекулу, но она должна дольше оставаться в организме, чтобы оказать эффект на человека. В настоящее время мы изменяем химическую структуру соединения и создали уже несколько сотен подобных молекул», — отметил Сантос, сотрудник Института наук о жизни имени Фралина и Центра открытия лекарств Вирджинского технологического института.

Добавим, что митохондриальные разобщители — это небольшие молекулы, которые попадают в митохондрии и помогают клеткам лучше «дышать». Они изменяют метаболизм клеток таким образом, что человек сжигает больше калорий, не выполняя физических упражнений.

Сама молекула нетоксична даже в высоких дозах и никак не влияет на ощущение сытости в отличие от различных препаратов для похудения. Это хорошая новость, поскольку худеющий человек не будут «набрасываться» на еду после какого-то периода голодания: он просто продолжит есть столько, сколько требует его организм, но в умеренных количествах.

При этом учёные планируют использовать молекулу не только для лечения ожирения, но и для замедления старения: в этом может помочь антикислородный эффект, который оказывает ВАМ15.

«Если вы замедлите старение, то сможете минимизировать риск развития болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Все эти заболевания, связанные с реактивными видами кислорода или воспалением, могут обойти людей стороной из-за применения митохондриальных расщепителей», — заключил Сантос.

Источник: News Virginia Tech.

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