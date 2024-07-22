Учёные узнали быстрый способ сжигания жира без побочных эффектов и тренировок

Сама молекула нетоксична даже в высоких дозах и никак не влияет на ощущение сытости в отличие от различных препаратов для похудения. Это хорошая новость, поскольку худеющий человек не будут «набрасываться» на еду после какого-то периода голодания: он просто продолжит есть столько, сколько требует его организм, но в умеренных количествах.