Учёные создали масло из воздуха

Воспользовавшись основными химическими законами, учёные создали аналогичные животным и растительным жирам цепочки атомов углерода и водорода. Для этого они извлекли углекислый газ из воздуха и водород из воды, затем нагрели и окислили их для получения жирных кислот. При этом получившиеся синтетические жиры имеют тот же химический состав и вкус, что и природные.