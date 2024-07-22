Учёные создали масло из воздуха

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Компания Savor, поддерживаемая Биллом Гейтсом, разработала технологию производства животного жира без вреда для окружающей среды.
Воспользовавшись основными химическими законами, учёные создали аналогичные животным и растительным жирам цепочки атомов углерода и водорода. Для этого они извлекли углекислый газ из воздуха и водород из воды, затем нагрели и окислили их для получения жирных кислот. При этом получившиеся синтетические жиры имеют тот же химический состав и вкус, что и природные.
«Мы были очень рады изучить новый технический подход к производству продуктов питания, который не производит парниковые газы. Это совершенно несельскохозяйственный метод: жиры производятся Savor термохимическим процессом. На данный момент это единственные продукты в мире, которые производятся полностью без фотосинтеза», — отметила шеф компании Кейтлин.
Согласно исследованию, 14,5% мировых выбросов парниковых газов приходится на сельское хозяйство, в частности на выращивание скота, а использование пальмового масла в качестве альтернативы жирам ведёт к массовой вырубке лесов. Синтетические же жиры могут стать решением этих проблем, однако учёным ещё предстоит убедить общественность в их пользе.