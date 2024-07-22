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Учёные создали масло из воздуха

Учёные создали масло из воздуха

22 июля 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney
Американская компания разработала технологию производства животного жира без вреда для окружающей среды. При этом вкус у получившегося масла оказался точно таким же, как и у созданного сельскохозяйственным методом. Подробности сообщили в The Guardian.

Компания Savor, поддерживаемая Биллом Гейтсом, разработала технологию производства животного жира без вреда для окружающей среды.

Воспользовавшись основными химическими законами, учёные создали аналогичные животным и растительным жирам цепочки атомов углерода и водорода. Для этого они извлекли углекислый газ из воздуха и водород из воды, затем нагрели и окислили их для получения жирных кислот. При этом получившиеся синтетические жиры имеют тот же химический состав и вкус, что и природные.

«Мы были очень рады изучить новый технический подход к производству продуктов питания, который не производит парниковые газы. Это совершенно несельскохозяйственный метод: жиры производятся Savor термохимическим процессом. На данный момент это единственные продукты в мире, которые производятся полностью без фотосинтеза», — отметила шеф компании Кейтлин.

Согласно исследованию, 14,5% мировых выбросов парниковых газов приходится на сельское хозяйство, в частности на выращивание скота, а использование пальмового масла в качестве альтернативы жирам ведёт к массовой вырубке лесов. Синтетические же жиры могут стать решением этих проблем, однако учёным ещё предстоит убедить общественность в их пользе.

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#Александра Склярова#Наука#Масло
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