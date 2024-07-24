Десять учёных, которых прозвали вундеркиндами

Этот вундеркинд, ставший известным шахматным гением, начал увлекаться этой игрой ещё в очень юном возрасте — в четыре года. В шесть лет он начал играть в шахматных турнирах международного уровня, где побеждал опытных игроков, а в девять лет отправился в своё первое турне, которое включало посещение военной академии Вест-Поинт в Соединенных Штатах. Во время этой встречи Самуэль выиграл 19 партий у солдат, проиграв всего лишь один раз.