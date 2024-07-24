bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Десять учёных, которых прозвали вундеркиндами

Десять учёных, которых прозвали вундеркиндами

24 июля 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
За всю историю человечества многие успели блеснуть своими выдающимися знаниями ещё в детстве, но не все успели дожить до взрослого возраста. Часть же из них всё ещё продолжает жить на одной с нами планете. Интересные подробности о выдающихся вундеркиндах опубликовали в издании «Вокруг света».

Блез Паскаль (1623–1662 годы)

Будущий математик и физик показал свои выдающиеся умственные способности ещё в детстве — в четыре года. Именно в этом возрасте он легко считал в уме сложные вычисления и смог доказать теорему о сумме углов треугольника на евклидовой плоскости, хотя толком ничего о геометрии не знал.

Спустя годы, в 19 лет, он создал суммирующую машину. На это изобретение его натолкнул собственный отец, который при сыне часто считал налоги.

Блез ПаскальБлез Паскаль
Блез Паскаль
Фото: akwatoria.ru

Кристиан Хейнекен (1721–1725 годы)

Этот вундеркинд прожил очень недолгую жизнь, скончавшись в четыре года от непереносимости глютена и других заболеваний, которые в то время нельзя было вылечить. Однако он успел войти в историю как самый умный ребёнок. В свои годы мальчик наизусть пересказывал несколько книг Библии, общался на двух языках, изучал историю, географию, математику и биологию.

Кристиан ХейнекенКристиан Хейнекен
Кристиан Хейнекен
Фото: Johann Balthasar Probst, Public domain, via Wikimedia Commons

Вольфганг Моцарт (1756–1791 годы)

В свои три года Моцарт уже умел играть на нескольких музыкальных инструментах: на скрипке, органе и фортепиано. А в пять лет мальчик уже придумал свои первые музыкальные произведения. Благодаря этому уже к 16 годам у Моцарта насчитывалось более 20 произведений.

Вольфганг МоцартВольфганг Моцарт
Вольфганг Моцарт
Фото: surgutmusic.ru

Уильям Сайдис (1898–1944 годы)

Этот мальчик родился в семье переехавшей из Российской империи пары и уже в восемь лет владел несколькими языками: английским, латынью, греческим, русским, ивритом, французским и немецким. В последствии ребёнок даже изобрёл собственный язык, а с 11 лет начал учиться в Гарвардском университете. Но на этом одарённость Сайдиса закончилась: во взрослом возрасте он не стал и дальше развивать свои навыки.

Уильям СайдисУильям Сайдис
Уильям Сайдис
Фото: wikipedia.org

Лев Ландау (1908–1968 годы)

В возрасте четырёх лет он уже умел выполнять сложение и вычитание с большими числами, а затем сумел закончить школу в 13 лет и поступить одновременно на два факультета университета в Азербайджане: химический и физико-математический. Он прославился как физик и нобелевский лауреат.

Лев ЛандауЛев Ландау
Лев Ландау
Фото: rosspectr.ru

Самуэль Решевский (1911–1992 годы)

Этот вундеркинд, ставший известным шахматным гением, начал увлекаться этой игрой ещё в очень юном возрасте — в четыре года. В шесть лет он начал играть в шахматных турнирах международного уровня, где побеждал опытных игроков, а в девять лет отправился в своё первое турне, которое включало посещение военной академии Вест-Поинт в Соединенных Штатах. Во время этой встречи Самуэль выиграл 19 партий у солдат, проиграв всего лишь один раз.

Самуэль РешевскийСамуэль Решевский
Самуэль Решевский
Фото: europe-echecs.com

Надежда Рушева (1952–1969 годы)

Эта девушка погибла в 17 лет из-за инсульта, но успела создать около 12 тысячи различных рисунков. За один вечер ребёнок нарисовал 36 работ к произведению Александра Пушкина. Её работы показывали не только на выставках СССР, но и за границей.

Надежда РушеваНадежда Рушева
Надежда Рушева
Фото: orenburgkniga.ru

Ким Ун Ён (родился в 1962 году)

Южнокорейский ребёнок в два года сумел освоить пять языков: помимо родного, он выучил английский, японский, французский и немецкий. В четыре года он решал сложные математические примеры, а в восемь лет сотрудничал с NASA. Когда Киму было четыре года, он набрал 210 баллов в тесте на IQ и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Ким Ун ЁнКим Ун Ён
Ким Ун Ён
Фото: techinsider

Грегори Смит (родился в 1990 году)

Этот мужчина в детстве показывал самые немыслимые результаты мыслительной деятельности: уже в один год он читал и пересказывал книги, а спустя время научился решать простые примеры по сложению чисел. В школе Смит надолго не задержался: из второго класса он перешёл в восьмой и уже через два года выпустился с отличием. Кроме того, его четыре раза номинировали на Нобелевскую премию.

Сейчас же мужчина продолжает работать в науке, осуществляя и общественную деятельность.

Грегори СмитГрегори Смит
Грегори Смит
Фото: nur.kz

Акрит Ясвал (родился в 1993 году)

В пять лет уроженец Индии уже разбирался в анатомии, а в семь провёл свою первую операцию на пальцах соседской девочки. Правда, тогда Акриту словами помогал опытный хирург. В раннем детстве он захотел найти лекарство от рака, поэтому до сих пор продолжает свою научную деятельность.

Акрит ЯсвалАкрит Ясвал
Акрит Ясвал
Фото: domgadalki.ru
Выживет на Марсе? Учёные придумали, как можно колонизовать Красную планету
Узнать подробнее
Читайте также:
Открывшая частицу учёная получила докторскую степень спустя 75 летДистанционное управление сознанием реально? Учёные рассказали о новой разработкеУчёные выяснили, как мозг человека воспринимает время
#Александра Склярова#Наука#Учёные#КЦ
Подпишитесь
Администрация президента РФ ответила на обращения белгородцев из приграничья
Сегодня, 08:01
Не только цемзавод: белгородцы пожаловались на ещё один источник загрязнения воздуха
Сегодня, 08:50
В полиции сообщили подробности ночного ДТП с буквой Z в Белгороде
Сегодня, 06:56
«Не надо отбиваться, как от злой собаки»: белгородцы поспорили с мэром о деревьях
Сегодня, 10:28
Белгородцев без прописки разворачивали на въезде в приграничный посёлок
Сегодня, 11:40
«Хлеб по талонам»? Белгородцам из опасного приграничья сократили поставки продуктов
Сегодня, 09:35