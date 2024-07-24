Десять учёных, которых прозвали вундеркиндами

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Будущий математик и физик показал свои выдающиеся умственные способности ещё в детстве — в четыре года. Именно в этом возрасте он легко считал в уме сложные вычисления и смог доказать теорему о сумме углов треугольника на евклидовой плоскости, хотя толком ничего о геометрии не знал.
Спустя годы, в 19 лет, он создал суммирующую машину. На это изобретение его натолкнул собственный отец, который при сыне часто считал налоги.
Этот вундеркинд прожил очень недолгую жизнь, скончавшись в четыре года от непереносимости глютена и других заболеваний, которые в то время нельзя было вылечить. Однако он успел войти в историю как самый умный ребёнок. В свои годы мальчик наизусть пересказывал несколько книг Библии, общался на двух языках, изучал историю, географию, математику и биологию.
В свои три года Моцарт уже умел играть на нескольких музыкальных инструментах: на скрипке, органе и фортепиано. А в пять лет мальчик уже придумал свои первые музыкальные произведения. Благодаря этому уже к 16 годам у Моцарта насчитывалось более 20 произведений.
Этот мальчик родился в семье переехавшей из Российской империи пары и уже в восемь лет владел несколькими языками: английским, латынью, греческим, русским, ивритом, французским и немецким. В последствии ребёнок даже изобрёл собственный язык, а с 11 лет начал учиться в Гарвардском университете. Но на этом одарённость Сайдиса закончилась: во взрослом возрасте он не стал и дальше развивать свои навыки.
В возрасте четырёх лет он уже умел выполнять сложение и вычитание с большими числами, а затем сумел закончить школу в 13 лет и поступить одновременно на два факультета университета в Азербайджане: химический и физико-математический. Он прославился как физик и нобелевский лауреат.
Этот вундеркинд, ставший известным шахматным гением, начал увлекаться этой игрой ещё в очень юном возрасте — в четыре года. В шесть лет он начал играть в шахматных турнирах международного уровня, где побеждал опытных игроков, а в девять лет отправился в своё первое турне, которое включало посещение военной академии Вест-Поинт в Соединенных Штатах. Во время этой встречи Самуэль выиграл 19 партий у солдат, проиграв всего лишь один раз.
Эта девушка погибла в 17 лет из-за инсульта, но успела создать около 12 тысячи различных рисунков. За один вечер ребёнок нарисовал 36 работ к произведению Александра Пушкина. Её работы показывали не только на выставках СССР, но и за границей.
Южнокорейский ребёнок в два года сумел освоить пять языков: помимо родного, он выучил английский, японский, французский и немецкий. В четыре года он решал сложные математические примеры, а в восемь лет сотрудничал с NASA. Когда Киму было четыре года, он набрал 210 баллов в тесте на IQ и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Этот мужчина в детстве показывал самые немыслимые результаты мыслительной деятельности: уже в один год он читал и пересказывал книги, а спустя время научился решать простые примеры по сложению чисел. В школе Смит надолго не задержался: из второго класса он перешёл в восьмой и уже через два года выпустился с отличием. Кроме того, его четыре раза номинировали на Нобелевскую премию.
Сейчас же мужчина продолжает работать в науке, осуществляя и общественную деятельность.
В пять лет уроженец Индии уже разбирался в анатомии, а в семь провёл свою первую операцию на пальцах соседской девочки. Правда, тогда Акриту словами помогал опытный хирург. В раннем детстве он захотел найти лекарство от рака, поэтому до сих пор продолжает свою научную деятельность.