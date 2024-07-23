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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Учёные выяснили, как мозг человека воспринимает время

Учёные выяснили, как мозг человека воспринимает время

23 июля 2024, 12:17
Фото: 1MI
Результаты нового научного исследования показали, что для нашего мозга время течёт быстрее, когда мы радуемся, пишет «Новая Хакасия».

Часто люди предполагают, будто мозг отсчитывает секунды, как цифровые часы. Однако исследование, опубликованное в журнале Current Biology, утверждает обратное.

По итогам анализа активности передней коры мозга нейробиологи выявили, что мы ощущаем время в зависимости от наших переживаний, а не от внутренних «часов» в организме. Если мы действуем быстро и продуктивно, то время проходит быстрее, а бездействие заставляет его тянуться медленнее.

Исследование было проведено на мышах. Грызунам необходимо было двигать носом в ответ на команды 200 раз подряд. Учёные заметили, что в ходе эксперимента происходили заметные изменения в мозговой активности. Паттерны активности в мозге следовали одному маршруту — учёные смогли предсказать эти изменения с помощью математической модели, созданной искусственным интеллектом.

Это ещё раз подтверждает, что опыт влияет на активность наших нейронов, а не объективное измерение времени; другими словами, мозг работает не как часы, а, скорее, как счетчик. Исследователи выяснили, что небольшие группы нервных клеток начинают совместную работу по очереди, передавая задачу другим нейронам каждые несколько повторений, как эстафетную палочку.

По мнению специалистов, полученные результаты являются прорывом, однако необходимо дальнейшее исследование. Предварительные итоги позволяют сделать предположения о взаимосвязи между восприятием времени и памятью в повседневной жизни.

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#Общество#Наука#Время#Учёные#Мозг
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