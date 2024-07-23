Учёные выяснили, как мозг человека воспринимает время

По итогам анализа активности передней коры мозга нейробиологи выявили, что мы ощущаем время в зависимости от наших переживаний, а не от внутренних «часов» в организме. Если мы действуем быстро и продуктивно, то время проходит быстрее, а бездействие заставляет его тянуться медленнее.