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Вручение степени физику

Открывшая частицу учёная получила докторскую степень спустя 75 лет

24 июля 2024, 07:31
Фото: The Guardian
Вручение степени физику
Розмари Фаулер открыла частицу ещё в 1948 году, когда ей было 22 года. Однако получить докторскую степень она не смогла, решив заняться своей семьёй. Университет же открытие своей бывшей ученицы не забыл и организовал вручение докторской степени спустя 75 лет, написали в The Guardian.

Учёная из Британии, Розмари Фаулер, обнаружила новую частицу, когда работала над своим докторским исследованием. Это произошло 75 лет назад, в 1948 году. Докторскую степень она не получила.

По информации издания, выдающаяся учёная отказалась от продолжения научной карьеры ради семьи: в 1949 году она покинула университет и вышла замуж за своего коллегу-физика, после чего у них родились трое детей. Вручение степени всё же состоялось, но через 75 лет: ректор университета в Бристоле присвоил почётное звание доктора наук 98-летней бывшей студентке на закрытой церемонии вручения дипломов рядом с её домом в Кембридже.

Известно, что открытие Фаулер сделала в свои 22 года, пока наблюдала за необычными треками частиц.

«Я сразу поняла, что это что-то новое и важное. Мы видели то, что не видели раньше — это было очень волнующе», — вспомнила физик.

Обнаруженный трек учёная обозначила как К, который теперь известен как каон. Этот трек был зеркальным отражением частицы, которую ранее обнаружили коллеги Розмари в Манчестере. Девушка попыталась понять, почему изображения внешне были одинаковыми, но вели себя по-разному, и смогла совершить открытие в теории физики элементарных частиц. Сразу после того, как она покинула университет, Фаулер написала три научной статьи про своё открытие.

Открытие учёной позволило в 2012 году открыть и другую похожую частицу — бозон Хиггса.

На этом необычные факты из жизни Розмари не закончились: она была единственной девушкой на курсе, которая смогла поступить в университет.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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