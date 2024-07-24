Открывшая частицу учёная получила докторскую степень спустя 75 лет

По информации издания, выдающаяся учёная отказалась от продолжения научной карьеры ради семьи: в 1949 году она покинула университет и вышла замуж за своего коллегу-физика, после чего у них родились трое детей. Вручение степени всё же состоялось, но через 75 лет: ректор университета в Бристоле присвоил почётное звание доктора наук 98-летней бывшей студентке на закрытой церемонии вручения дипломов рядом с её домом в Кембридже.