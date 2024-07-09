Белгородские археологи обнаружили два захоронения XIX века

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В Белгороде продолжаются археологические исследования на территории, признанной объектом культурного наследия — «Культурный слой города Белгорода XVII — начала XX веков».
В ходе работ археологи обнаружили два погребения XIX века. Могилы схожи по характеру захоронений, находятся в кирпичных ватах.
Как сообщил археолог Александр Кудряшов, в одном из погребений, вероятно, был похоронен военный. К такому выводу специалисты пришли, найдя пуговицы от мундира и эполет в области левого плеча.
Напомним, что осенью в процессе работы на территории будущего Белого квартала археологи обнаружили под землёй древние артефакты.