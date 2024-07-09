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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Белгородские археологи обнаружили два захоронения XIX века

Белгородские археологи обнаружили два захоронения XIX века

9 июля 2024, 12:22
Фото: кадр из видео управления госохраны ОКН Белгородской области
В ходе раскопок археологи обнаружили в Белгороде два старинных захоронения. Скорее всего, они были сделаны во второй половине позапрошлого века. Подробности рассказали в управлении госохраны ОКН Белгородской области.

В Белгороде продолжаются археологические исследования на территории, признанной объектом культурного наследия — «Культурный слой города Белгорода XVII — начала XX веков».

В ходе работ археологи обнаружили два погребения XIX века. Могилы схожи по характеру захоронений, находятся в кирпичных ватах.

Как сообщил археолог Александр Кудряшов, в одном из погребений, вероятно, был похоронен военный. К такому выводу специалисты пришли, найдя пуговицы от мундира и эполет в области левого плеча.

Напомним, что осенью в процессе работы на территории будущего Белого квартала археологи обнаружили под землёй древние артефакты.

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#Валерия Колесникова#Общество#Археология#Новости Белгорода#Белгород#Захоронения#Могилы#Культурное наследие
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