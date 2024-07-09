bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Автобус

В Белгороде изменится один из маршрутов

9 июля 2024, 11:48
Фото: 1MI
Автобус

В маршрут белгородского автобуса № 223 добавят остановки

Две дополнительные остановки появятся, как только завершится строительство участка автодороги по второму Уездному переулку, сообщил региональный Организатор пассажирских перевозок.
Сюжет
Автобус

Заканчивается строительство участка автодороги между улицей Дозорная и улицей Ратной по второму Уездному переулку. Благодаря этому маршрут автобуса № 223 Рынок «Салют» — микрорайон Садовый — микрорайон Пушкарное-78 будет дополнен двумя точками:

  • улица Бородинская,
  • улица Дозорная.

Нововведение сделает в первую очередь актуально для жителей микрорайона Пушкарное-78.

Напомним, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение по разработке маршрутов для перевоза людей на субботние ярмарки.

Военного не пустили в автобус из Москвы до Белгорода из-за рюкзака
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде новое ЧП, а на въезде в город — лютые пробкиАвто наехало на взрывоопасный предмет в белгородском приграничье, есть раненые
#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Автобус#Новости Белгорода#Остановки#Белгород
Подпишитесь
«У нас дырявые карманы». О чём говорят предприниматели из Грайворона?
Сегодня, 12:34
Стало известно о новой атаке дронов на белгородское приграничье
Сегодня, 12:40
«От духоты падаешь в обморок»: белгородцы жалуются на условия в больницах
Сегодня, 09:41
Парк злаковых растений в центре Белгорода превратился в обычное поле?
Сегодня, 09:17
Гладков уточнил последствия двух обстрелов Белгорода
Сегодня, 10:12
«Цены космические, делать там нечего, сплошь перекупы»: белгородцы — о ярмарке
Сегодня, 08:36