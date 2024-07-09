В Белгороде изменится один из маршрутов

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Заканчивается строительство участка автодороги между улицей Дозорная и улицей Ратной по второму Уездному переулку. Благодаря этому маршрут автобуса № 223 Рынок «Салют» — микрорайон Садовый — микрорайон Пушкарное-78 будет дополнен двумя точками:
Нововведение сделает в первую очередь актуально для жителей микрорайона Пушкарное-78.
Напомним, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение по разработке маршрутов для перевоза людей на субботние ярмарки.