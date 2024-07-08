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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Военного не пустили в автобус из Москвы до Белгорода из-за рюкзака

Военного не пустили в автобус из Москвы до Белгорода из-за рюкзака

8 июля 2024, 13:20
Фото: 1MI
Военного не пустили в автобус Москва-Белгород из-за рюкзака камуфляжного цвета, несмотря на приобретённый билет. Что было дальше — читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
Автобус

Военного не пустили в автобус Москва-Белгород из-за рюкзака камуфляжного цвета. Мужчина возвращался из отпуска и приобрёл билет на автобус из столицы в Белгород, но водитель, увидев рюкзак, отказался везти военного.

Обслуживает маршрут ИП Федотова Елена Петровна. В своей компании она предлагает маршруты от столицы до Белгорода, Курска, Старого Оскола, Губкина, Обояни.

Как сообщает Бел.Ру мать военного, она уже написала жалобу в министерство транспорта и автомобильных дорог Белгородской области.

Напомним, что это не первый конфликт в белгородских междугородних автобусах. Ранее водитель и пассажир не смогли поделить место и возник конфликт, который закончился только на автовокзале.

Фото: bel.ru
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Москва#Автобус#Транспорт#Маршрут#Жалоба#Конфликт#Военный#Белгород#Рюкзак
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