Военного не пустили в автобус из Москвы до Белгорода из-за рюкзака

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Военного не пустили в автобус Москва-Белгород из-за рюкзака камуфляжного цвета. Мужчина возвращался из отпуска и приобрёл билет на автобус из столицы в Белгород, но водитель, увидев рюкзак, отказался везти военного.
Обслуживает маршрут ИП Федотова Елена Петровна. В своей компании она предлагает маршруты от столицы до Белгорода, Курска, Старого Оскола, Губкина, Обояни.
Как сообщает Бел.Ру мать военного, она уже написала жалобу в министерство транспорта и автомобильных дорог Белгородской области.
Напомним, что это не первый конфликт в белгородских междугородних автобусах. Ранее водитель и пассажир не смогли поделить место и возник конфликт, который закончился только на автовокзале.