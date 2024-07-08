Авто наехало на взрывоопасный предмет в белгородском приграничье, есть раненые

Три человека пострадали в результате атак ВСУ на Шебекинский горокруг. Двое из них — сотрудники одного из предприятий. Они были в служебном авто, когда машина в Ржевке наехала на взрывоопасный предмет. Одному мужчине осколками ранило руку, у другого — ранение ноги. Место ЧП оцепили.