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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Три человека пострадали в результате ЧП в белгородском приграничье

Авто наехало на взрывоопасный предмет в белгородском приграничье, есть раненые

8 июля 2024, 06:29
Фото: 1MI

Три человека пострадали в результате ЧП в белгородском приграничье

Происшествия случились в Ржевке и Вознесеновке. Пострадали двое сотрудников предприятия, а также водитель автобуса. Кроме того, повреждены дом и авто, а возле магазина произошёл пожар. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Три человека пострадали в результате атак ВСУ на Шебекинский горокруг. Двое из них — сотрудники одного из предприятий. Они были в служебном авто, когда машина в Ржевке наехала на взрывоопасный предмет. Одному мужчине осколками ранило руку, у другого — ранение ноги. Место ЧП оцепили.

Ещё один человек пострадал в Вознесеновке. Ранен водитель пассажирского автобуса. ВСУ атаковали транспорт дроном. У пострадавшего — осколочные ранения живота, лица, рук и ног.

Кроме того, Ржевку атаковали ещё тремя беспилотниками. Один ударил по частному дому, из-за второго посекло автомобиль, а третий взорвался возле магазина, из-за чего загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили.

Охранник предприятия ранен после ночного обстрела Шебекино
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