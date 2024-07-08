Авто наехало на взрывоопасный предмет в белгородском приграничье, есть раненые

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Три человека пострадали в результате атак ВСУ на Шебекинский горокруг. Двое из них — сотрудники одного из предприятий. Они были в служебном авто, когда машина в Ржевке наехала на взрывоопасный предмет. Одному мужчине осколками ранило руку, у другого — ранение ноги. Место ЧП оцепили.
Ещё один человек пострадал в Вознесеновке. Ранен водитель пассажирского автобуса. ВСУ атаковали транспорт дроном. У пострадавшего — осколочные ранения живота, лица, рук и ног.
Кроме того, Ржевку атаковали ещё тремя беспилотниками. Один ударил по частному дому, из-за второго посекло автомобиль, а третий взорвался возле магазина, из-за чего загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили.