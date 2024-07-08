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Бесплатные автобусы к субботней ярмарке сделают для белгородцев

Бесплатные автобусы к субботней ярмарке сделают для белгородцев

8 июля 2024, 08:17
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков предложил сделать несколько бесплатных маршрутов до субботней ярмарки в «МегаГринне» в Белгороде.

К еженедельной ярмарке в «Мега Гринн» могут пустить бесплатные автобусы. Вячеслав Гладков предлагает ввести три-четыре маршрута на время работы ярмарки в субботу.

Раньше ярмарку проводили на Харьковской горе, ближе к большинству горожан, а теперь её проводят почти на окраине — в торговом центре «Мега Гринн». Губернатор считает, что малоимущие граждане не будут тратиться на такси, чтобы посетить ярмарку, поэтому бесплатные автобусы необходимы.

На этой неделе в региональном минтрансе разработают маршруты, которые будут возить людей на субботнюю ярмарку.

Напомним, что на ярмарках выходного дня в Белгородской области хотят продать более 380 тонн продукции.

На белгородских ярмарках до конца года хотят продать более 380 тонн сельхозпродукции
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#Алёна Мальцева#Общество#Минтранс#Губернатор#Ярмарка#Транспорт#Продукция#Касается каждого#Белгород
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