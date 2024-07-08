Бесплатные автобусы к субботней ярмарке сделают для белгородцев

Раньше ярмарку проводили на Харьковской горе, ближе к большинству горожан, а теперь её проводят почти на окраине — в торговом центре «Мега Гринн». Губернатор считает, что малоимущие граждане не будут тратиться на такси, чтобы посетить ярмарку, поэтому бесплатные автобусы необходимы.