Бесплатные автобусы к субботней ярмарке сделают для белгородцев

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
К еженедельной ярмарке в «Мега Гринн» могут пустить бесплатные автобусы. Вячеслав Гладков предлагает ввести три-четыре маршрута на время работы ярмарки в субботу.
Раньше ярмарку проводили на Харьковской горе, ближе к большинству горожан, а теперь её проводят почти на окраине — в торговом центре «Мега Гринн». Губернатор считает, что малоимущие граждане не будут тратиться на такси, чтобы посетить ярмарку, поэтому бесплатные автобусы необходимы.
На этой неделе в региональном минтрансе разработают маршруты, которые будут возить людей на субботнюю ярмарку.
Напомним, что на ярмарках выходного дня в Белгородской области хотят продать более 380 тонн продукции.