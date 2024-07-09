Белгородец обвинил бывшую в неприятной надписи на заборе и получил от неё кирпичом

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Участковые полиции провели проверку. Предварительно было установлено, что мужчина получил травму от рук своей 56-летней бывшей жены.
Оказывается, экс-супруги живут по соседству в разных домах. Между ними часто происходят словесные разборки.
В один из дней мужчина вышел во двор и заметил нацарапанную на заборе надпись неприятного, на его взгляд, содержания. Бывшая жена сразу стала главной подозреваемой. Женщина в тот момент также находилась на улице. Тогда и случилось выяснение отношений. Во время ссоры она бросила в голову мужчины кирпич. Мужчина получил лёгкую травму.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Белгородке грозит до двух лет тюрьмы.