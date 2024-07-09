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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

«Несемейная» разборка белгородцев обернулась уголовным делом

Белгородец обвинил бывшую в неприятной надписи на заборе и получил от неё кирпичом

9 июля 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney

«Несемейная» разборка белгородцев обернулась уголовным делом

Ссора экс-супругов привела 48-летнего жителя Белгорода в больницу с травмой головы. О случившемся узнали в полиции. Что стало причиной раздора, рассказали в УМВД России по городу Белгороду.

Участковые полиции провели проверку. Предварительно было установлено, что мужчина получил травму от рук своей 56-летней бывшей жены.

Оказывается, экс-супруги живут по соседству в разных домах. Между ними часто происходят словесные разборки.

В один из дней мужчина вышел во двор и заметил нацарапанную на заборе надпись неприятного, на его взгляд, содержания. Бывшая жена сразу стала главной подозреваемой. Женщина в тот момент также находилась на улице. Тогда и случилось выяснение отношений. Во время ссоры она бросила в голову мужчины кирпич. Мужчина получил лёгкую травму.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Белгородке грозит до двух лет тюрьмы.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Супруги#Ссора#Белгород#Разборки
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