Белгородец обвинил бывшую в неприятной надписи на заборе и получил от неё кирпичом

В один из дней мужчина вышел во двор и заметил нацарапанную на заборе надпись неприятного, на его взгляд, содержания. Бывшая жена сразу стала главной подозреваемой. Женщина в тот момент также находилась на улице. Тогда и случилось выяснение отношений. Во время ссоры она бросила в голову мужчины кирпич. Мужчина получил лёгкую травму.