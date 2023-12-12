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Нож

Белгородка ударила сына ножом в грудь, а после легла спать

12 декабря 2023, 09:55
Фото: 1MI
Нож

Белгородка попала под уголовное дело за ножевое ранение сыну

Женщина хотела разобраться с сожителем, но в итоге под горячую руку с ножом попал её сын. После случившегося семья ушла спать. Уже утром сын почувствовал себя хуже, сообщили в региональном УМВД.

Семейные разборки в одном из сёл Белгородского района привели к серьёзным последствиям. Во время застолья 37-летняя женщина поссорилась с сожителем. Аргументировать свою правоту белгородка решила с помощью ножа.

19-летний сын женщины, ставший свидетелем разборки, решил заступиться за мужчину. В ответ парень получил от матери три ранения в грудь.

После ссоры вся семья ушла спать. Только наутро парень почувствовал себя хуже. Его отправили в больницу. Медики в свою очередь сообщили о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ). Белгородке грозит до десяти лет тюрьмы.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Нож#Семья#Ссора#Инна Рогова#Белгород
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