Белгородка ударила сына ножом в грудь, а после легла спать

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Семейные разборки в одном из сёл Белгородского района привели к серьёзным последствиям. Во время застолья 37-летняя женщина поссорилась с сожителем. Аргументировать свою правоту белгородка решила с помощью ножа.
19-летний сын женщины, ставший свидетелем разборки, решил заступиться за мужчину. В ответ парень получил от матери три ранения в грудь.
После ссоры вся семья ушла спать. Только наутро парень почувствовал себя хуже. Его отправили в больницу. Медики в свою очередь сообщили о произошедшем в полицию.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ). Белгородке грозит до десяти лет тюрьмы.