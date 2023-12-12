Белгородка ударила сына ножом в грудь, а после легла спать

Белгородка попала под уголовное дело за ножевое ранение сыну

Женщина хотела разобраться с сожителем, но в итоге под горячую руку с ножом попал её сын. После случившегося семья ушла спать. Уже утром сын почувствовал себя хуже, сообщили в региональном УМВД.