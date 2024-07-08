Страшная семейная драма с поджогом ребёнка в Черноземье получила продолжение

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Утром 5 июля курянка оставила без присмотра двух своих детей — годовалую дочь и девятилетнего сына. Когда вернулась, то увидела в кроватке оголённую малышку с ожогами на теле. Стала расспрашивать о случившемся сына, тот рассказал, что играл со свечой и спиртом и случайно обжёг девочку.
Ситуация приняла более резкий оборот, когда отец узнал о произошедшем: нетрезвый мужчина со злости облил спиртом сына и поджёг. Мальчик остался жив и был экстренно госпитализирован вместе с сестрой.
Мужчину задержали. Со слов прокуратуры, в суде он возражал против этого и отрицал свою причастность к преступлению. В отношении него возбудили уголовное дело по покушению на убийство малолетнего путём поджога.
Обвиняемый рассказал свою версию событий. По его словам, он просто «отлупил» сына:
«Я просто реально был в шоке. Вот я его отлупил, я вам скажу честно, да, я его отлупил. Мне еще младшая дочка рассказывала, что он, когда поджёг, стоял, смотрел, как она горит. Попытался потушить, загорелся диван, могла погибнуть вся моя семья. Я просто сказал жене, что я бы сделал то же самое, что сын сделал с младшим ребёнком».
Мужчина схватил мальчика, забежал на кухню, укутал и потушил. Он говорит, что дети не могут это подтвердить, потому что спали. Вину на него якобы переложила супруга.
Расследование дела продолжается.