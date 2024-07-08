Страшная семейная драма с поджогом ребёнка в Черноземье получила продолжение

«Я просто реально был в шоке. Вот я его отлупил, я вам скажу честно, да, я его отлупил. Мне еще младшая дочка рассказывала, что он, когда поджёг, стоял, смотрел, как она горит. Попытался потушить, загорелся диван, могла погибнуть вся моя семья. Я просто сказал жене, что я бы сделал то же самое, что сын сделал с младшим ребёнком».