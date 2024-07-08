bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Курске мужчину подозревают в том. что он поджёг своего 9-летнего сына

Страшная семейная драма с поджогом ребёнка в Черноземье получила продолжение

8 июля 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney

В Курске мужчину подозревают в том. что он поджёг своего 9-летнего сына

5 июля местная жительница ушла в магазин и оставила двух детей без присмотра. Итог — обгоревшая годовалая малышка, девятилетний сын и задержанный отец. Подробностями поделились «Курские известия».
Сюжет
Пожар

Утром 5 июля курянка оставила без присмотра двух своих детей — годовалую дочь и девятилетнего сына. Когда вернулась, то увидела в кроватке оголённую малышку с ожогами на теле. Стала расспрашивать о случившемся сына, тот рассказал, что играл со свечой и спиртом и случайно обжёг девочку.

Ситуация приняла более резкий оборот, когда отец узнал о произошедшем: нетрезвый мужчина со злости облил спиртом сына и поджёг. Мальчик остался жив и был экстренно госпитализирован вместе с сестрой.

Мужчину задержали. Со слов прокуратуры, в суде он возражал против этого и отрицал свою причастность к преступлению. В отношении него возбудили уголовное дело по покушению на убийство малолетнего путём поджога.

Обвиняемый рассказал свою версию событий. По его словам, он просто «отлупил» сына:

«Я просто реально был в шоке. Вот я его отлупил, я вам скажу честно, да, я его отлупил. Мне еще младшая дочка рассказывала, что он, когда поджёг, стоял, смотрел, как она горит. Попытался потушить, загорелся диван, могла погибнуть вся моя семья. Я просто сказал жене, что я бы сделал то же самое, что сын сделал с младшим ребёнком».

Мужчина схватил мальчика, забежал на кухню, укутал и потушил. Он говорит, что дети не могут это подтвердить, потому что спали. Вину на него якобы переложила супруга.

Расследование дела продолжается.

Стихийный мемориал погибшим детям появился в соседнем с Белгородской областью регионе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Черноземье с женщины требуют 300 тысяч рублей за избиение младенцаМужчина решил отметить день рождения в суде и получил в подарок пять суток арестаРебёнок Ужасные истории от соседей белгородцев: курянка избила 11-месячную девочку
#Татьяна Вознюк#Происшествия#Пожар#Уголовное дело#Дети#Суд#Мать#Курск#Черноземье#Покушение на убийство#Сын#Отец#Расследование#Дочь#Семейная драма
Подпишитесь
Под Белгородом после атаки ВСУ погиб мужчина: раненых трое, но может быть больше
Сегодня, 10:52
В Белгородской области девять храмов разрушены в результате атак ВСУ
Сегодня, 07:13
«Вроде, не на войне, но обстреливается»: Лунгин предложил снять фильм о Белгороде
Сегодня, 11:50
Будет ли больше поездов из Белгорода к морю и появятся ли электрички до Россоши?
Сегодня, 08:01
Бесплатные автобусы к субботней ярмарке сделают для белгородцев
Сегодня, 08:17
Больше 100 тысяч рублей: названа самая высокооплачиваемая отрасль в Белгороде
Сегодня, 08:12