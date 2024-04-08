Белгородец до смерти избил свою 86-летнюю мать из-за семейной ссоры

В ночь с 16 на 17 января 2024 года 63-летний житель Белгорода поссорился со своей 86-летней матерью из-за бытовых разногласий. В ходе ссоры мужчина разозлился и начал бить пенсионерку кулаками по лицу, голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте.