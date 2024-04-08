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Житель Белгорода до смерти избил свою пожилую мать

Белгородец до смерти избил свою 86-летнюю мать из-за семейной ссоры

8 апреля 2024, 15:31
Фото: 1MI

Житель Белгорода до смерти избил свою пожилую мать

Преступление произошло в одном из многоквартирных домов Белгорода. Мужчина поссорился со своей 86-летней матерью из-за бытового вопроса и избил её кулаками, от чего та скончалась на месте. Подробности произошедшего рассказали в региональном следкоме.

В ночь с 16 на 17 января 2024 года 63-летний житель Белгорода поссорился со своей 86-летней матерью из-за бытовых разногласий. В ходе ссоры мужчина разозлился и начал бить пенсионерку кулаками по лицу, голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В отношении жителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). На время расследования уголовного дела белгородца заключили под стражу.

Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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