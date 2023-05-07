Белгородец едва не убил мужа своей сестры ножом

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Белгородец напал мужа своей сестры после ссоры. Мужчины вместе выпивали во время застолья.
Инцидент произошёл на днях в Разумном Белгородского района. 46-летнего потерпевшего в больницу доставила скорая помощь. После этого пришло сообщение в полицию.
Правоохранители отправились на место происшествия и задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний мужчина — брат хозяйки дома, где всё произошло.
Как оказалось, злоумышленник жил в доме вместе с сестрой и её супругом. Во время семейного застолья выпившие мужчины поругались. Подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им потерпевшего в область живота и груди. Полицию и скорую вызвала хозяйка дома.
Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.