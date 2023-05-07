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Белгородец едва не убил мужа своей сестры ножом

7 мая 2023, 09:31
Фото: 1MI

Белгородец с ножом напал на мужа своей сестры

Житель Белгородского района напал на мужчину во время застолья. Перед этим они поругались. Подробности происшествия сообщили в региональном УМВД.

Белгородец напал мужа своей сестры после ссоры. Мужчины вместе выпивали во время застолья.

Инцидент произошёл на днях в Разумном Белгородского района. 46-летнего потерпевшего в больницу доставила скорая помощь. После этого пришло сообщение в полицию.

Правоохранители отправились на место происшествия и задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний мужчина — брат хозяйки дома, где всё произошло.

Как оказалось, злоумышленник жил в доме вместе с сестрой и её супругом. Во время семейного застолья выпившие мужчины поругались. Подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им потерпевшего в область живота и груди. Полицию и скорую вызвала хозяйка дома.

Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Происшествия#Нож#Ссора#Конфликт#Застолье#УМВД#Полиция
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