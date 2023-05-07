Белгородец едва не убил мужа своей сестры ножом

Как оказалось, злоумышленник жил в доме вместе с сестрой и её супругом. Во время семейного застолья выпившие мужчины поругались. Подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им потерпевшего в область живота и груди. Полицию и скорую вызвала хозяйка дома.