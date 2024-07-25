Археологи обнаружили храм, которому насчитывается 5 000 лет

На северо-западе Перу археологи провели раскопки, в ходе которых обнаружили затерянные руины церемониального храма, засыпанного песком. Его возраст составил примерно 4000-5000 лет. Сначала археологи обнаружили стены храма, а затем другие детали, которые подтвердили догадку — перед ними церемониальный храм.