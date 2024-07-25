Археологи обнаружили храм, которому насчитывается 5 000 лет

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
На северо-западе Перу археологи провели раскопки, в ходе которых обнаружили затерянные руины церемониального храма, засыпанного песком. Его возраст составил примерно 4000-5000 лет. Сначала археологи обнаружили стены храма, а затем другие детали, которые подтвердили догадку — перед ними церемониальный храм.
«Мы нашли то, что могло быть центральной лестницей, с которой можно было подняться на своего рода сцену в центральной части, где могли проводиться ритуальные представления перед публикой», — объяснил директор Археологического проекта культурных ландшафтов Муро Иноньян.
На декоративных частях руин изображены кошки, когти рептилий и человеческое тело с головой птицы. Теперь специалисты хотят тщательнее изучить химический состав пигментов в фресках, чтобы точно определить их возраст.
Внутри руин также оказались скелеты трёх взрослых, которые были спрятаны между стенами, и свёрток, завёрнутый в льняную ткань. Учёные предполагают, что это могло служить подношением.
«Это открытие рассказывает нам о ранних истоках религии в Перу. Мы до сих пор очень мало знаем о том, как и при каких обстоятельствах сложные системы верований возникли в Андах, но теперь у нас есть доказательства о некоторых из самых ранних религиозных пространств, которые люди создавали в этой части мира», — дополнил доктор Иноньян.
Обнаруженный храм поможет исследователям лучше понять жителей того времени и места, ведь пока о них известно довольно мало.
Кроме того, археологи обнаружили и более поздний храм, который был построен примерно между 600 и 700 годами нашей эры. В нём нашли останки пятилетнего ребёнка.