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Posted 16 сентября, 07:46

Published 16 сентября, 07:46

Modified 16 сентября, 07:48

Updated 16 сентября, 07:48

Происшествие случилось не в обычной, а в коррекционной школе

Школьник с молотком набросился на детей и учителей в Челябинске, есть пострадавшие

16 сентября 2024, 07:46
Фото: 1MI
Происшествие случилось не в обычной, а в коррекционной школе

В Челябинске ученик коррекционной школы напал с молотком на детей и учителей

Сюжет
Дети
В Челябинске ученик коррекционной школы напал с молотком на учителей и одноклассников. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. В ЧП разбираются полиция, чиновники и ответственные по делам детей и образования, сообщает УтроNews.

В коррекционной школе № 68 города Челябинска произошло чрезвычайное происшествие. 13-летний школьник напал на других учеников и учителей с молотком.

По сообщению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь. Как пишет издание «74.ру» со ссылкой на детского омбудсмена Евгению Майорову, пострадать могли до четырёх человек.

Неизвестно, как именно ученик смог пронести в школу молоток через пост охраны, в этом будут разбираться сотрудники правоохранительных органов, Министерства образования, администрации города и уполномоченный по правам ребёнка. Сейчас в образовательном учреждении полиция ведёт расследование.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, нападавший ученик уже задержан.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Пострадавшие#Дети#Школа#Нападение#Школьник#Челябинск#Молоток
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