Школьник с молотком набросился на детей и учителей в Челябинске, есть пострадавшие

Posted 16 сентября, 07:46
Published 16 сентября, 07:46
Modified 16 сентября, 07:48
Updated 16 сентября, 07:48
В коррекционной школе № 68 города Челябинска произошло чрезвычайное происшествие. 13-летний школьник напал на других учеников и учителей с молотком.
По сообщению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь. Как пишет издание «74.ру» со ссылкой на детского омбудсмена Евгению Майорову, пострадать могли до четырёх человек.
Неизвестно, как именно ученик смог пронести в школу молоток через пост охраны, в этом будут разбираться сотрудники правоохранительных органов, Министерства образования, администрации города и уполномоченный по правам ребёнка. Сейчас в образовательном учреждении полиция ведёт расследование.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, нападавший ученик уже задержан.