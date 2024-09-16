Школьник с молотком набросился на детей и учителей в Челябинске, есть пострадавшие

Неизвестно, как именно ученик смог пронести в школу молоток через пост охраны, в этом будут разбираться сотрудники правоохранительных органов, Министерства образования, администрации города и уполномоченный по правам ребёнка. Сейчас в образовательном учреждении полиция ведёт расследование.