Около 750 юных белгородцев учатся в школах пяти безопасных регионов. Что известно?

Напомним, что ребят отправляют на учёбу в другие регионы из-за неспокойной оперативной обстановки. Для этого в белгородских школах родителей просят заполнить соответствующее заявление, что не всем пришлось по душе. Некоторые сообщили, что их принуждают написать отказ.