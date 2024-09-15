Около 750 юных белгородцев учатся в школах пяти безопасных регионов. Что известно?

Posted 15 сентября, 06:58
Published 15 сентября, 06:58
Modified 15 сентября, 07:02
Updated 15 сентября, 07:02
Юных белгородцев продолжают вывозить в другие безопасные регионы на очное обучение. На сегодняшний день в безопасности находятся 750 детей: всех их отправили в школы Дагестана, Владимирской, Липецкой, Тамбовской областей, а также Краснодарского края.
Ребятам, помимо школьных занятий, предлагают посещать и различные кружки: записаться юные белгородцы могут в спортивные секции и творческие коллективы. Вячеслав Гладков отметил, что за ребятами продолжают тщательно следить, однако в случае возникновения вопросов родители могут обращаться к директорам школ, заместителю губернатора, министру образования Андрею Милёхину или непосредственно к главе региона.
Напомним, что ребят отправляют на учёбу в другие регионы из-за неспокойной оперативной обстановки. Для этого в белгородских школах родителей просят заполнить соответствующее заявление, что не всем пришлось по душе. Некоторые сообщили, что их принуждают написать отказ.
Однако власти объяснили, для чего же именно нужно подписывать такой документ и какое решение родителей в нём можно писать.