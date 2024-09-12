bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 11:48

Published 12 сентября, 11:48

Modified 12 сентября, 11:48

Updated 12 сентября, 11:48

Не у всех белгородцев получилось сразу разобраться с «Виртуальной школой»

Белгородцам пообещали выдать инструкции об использовании «Виртуальной школы»

12 сентября 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
Не у всех белгородцев получилось сразу разобраться с «Виртуальной школой»
Сюжет
Образование
Многие ученики и учителя столкнулись с непониманием принципа работы «Виртуальной школы», поэтому некоторые из них попросили выпустить соответствующее пособие. Однако инструкции в образовательные учреждения уже направили, отметили в минобре.

Белгородцы попросили минобразования предоставить единое пособие в формате видео, разъясняющее, как ученикам и учителям пользоваться «Виртуальной школой». По словам автора обращения, с сервисом не могут разобраться даже преподаватели.

В региональном министерстве образования отметили, что соответствующие инструкции уже направили во все школы. В них же назначат администратора, который проконсультирует всех учеников и преподавателей.

Как давно инструкции направили в образовательные учреждения, в минобре не уточнили.

«Виртуальная школа» или «Моя школа»: белгородские власти объяснили разницу
Узнать подробнее
Читайте также:
Экзамен прервали: в Рособрнадзоре рассказали об инциденте в белгородской школеРодители обеспокоены: как школьников и учителей Белгорода готовят к ЧС?В ещё двух ставших небезопасными районах защищают здания на случай обстрелов
#Александра Склярова#Белгородская область#Образование#Виртуальная школа#Новости Белгорода#Белгород#Министерство образования
Подпишитесь
Популярное