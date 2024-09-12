Белгородцам пообещали выдать инструкции об использовании «Виртуальной школы»

Posted 12 сентября, 11:48
Published 12 сентября, 11:48
Modified 12 сентября, 11:48
Updated 12 сентября, 11:48
Белгородцы попросили минобразования предоставить единое пособие в формате видео, разъясняющее, как ученикам и учителям пользоваться «Виртуальной школой». По словам автора обращения, с сервисом не могут разобраться даже преподаватели.
В региональном министерстве образования отметили, что соответствующие инструкции уже направили во все школы. В них же назначат администратора, который проконсультирует всех учеников и преподавателей.
Как давно инструкции направили в образовательные учреждения, в минобре не уточнили.