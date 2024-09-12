Экзамен прервали: в Рособрнадзоре рассказали об инциденте в белгородской школе

Дополнительный период ОГЭ и ЕГЭ в белгородском приграничье проходит штатно

Сюжет ЕГЭ

Дополнительный период аттестации в школах приграничья проходит в штатном режиме, однако в Белгородской области на пять минут останавливали один из экзаменов. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.