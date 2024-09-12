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Posted 12 сентября, 07:14

Published 12 сентября, 07:14

Modified 12 сентября, 07:14

Updated 12 сентября, 07:14

Лишь один раз пришлось прервать экзамен

Экзамен прервали: в Рособрнадзоре рассказали об инциденте в белгородской школе

12 сентября 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
Лишь один раз пришлось прервать экзамен

Дополнительный период ОГЭ и ЕГЭ в белгородском приграничье проходит штатно

Сюжет
ЕГЭ
Дополнительный период аттестации в школах приграничья проходит в штатном режиме, однако в Белгородской области на пять минут останавливали один из экзаменов. Об этом сообщили журналисты РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Во всех приграничных регионах России дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ стартовал в штатном режиме. Каких-либо чрезвычайных ситуаций не происходило.

Однако в ведомстве уточнили, что 6 сентября в Белгородской области на пять минут приостановили ОГЭ по русскому языку.

Всего же в России дополнительный период сдачи государственных экзаменов продлится с 3 по 24 сентября для девятиклассников и с 4 по 23 сентября для одиннадцатиклассников.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Экзамены#Белгород#Огэ
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