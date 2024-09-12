Экзамен прервали: в Рособрнадзоре рассказали об инциденте в белгородской школе

Posted 12 сентября, 07:14
Published 12 сентября, 07:14
Modified 12 сентября, 07:14
Updated 12 сентября, 07:14
Во всех приграничных регионах России дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ стартовал в штатном режиме. Каких-либо чрезвычайных ситуаций не происходило.
Однако в ведомстве уточнили, что 6 сентября в Белгородской области на пять минут приостановили ОГЭ по русскому языку.
Всего же в России дополнительный период сдачи государственных экзаменов продлится с 3 по 24 сентября для девятиклассников и с 4 по 23 сентября для одиннадцатиклассников.