Более 3000 белгородцев претендуют на выплаты в размере от 50 до 150 тысяч рублей

Posted 16 сентября, 11:02
Published 16 сентября, 11:02
Modified 16 сентября, 11:04
Updated 16 сентября, 11:04
В ходе оперсовещания стало известно, что 3142 белгородца получили выплату в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время федеральные средства запросили ещё на 691 человека. На согласовании в МЧС России находятся документы на 1500 граждан, которые претендуют на выплаты в размере 50 и 100 тысяч.
Всего заявления на получение средств поступило от 3769 белгородцев. На текущей неделе списки направят в Минстрой с последующим согласованием в МЧС России.
В целом начать выплачивать по 150 тысяч рублей белгородцам региональные власти рассчитывают к концу текущей недели. Все средства намерены выплатить до конца сентября.
Напомним, выплаты по 10 и 15 тысяч рублей жители региона, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ, должны получить до конца недели.