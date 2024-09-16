Более 3000 белгородцев претендуют на выплаты в размере от 50 до 150 тысяч рублей

В ходе оперсовещания стало известно, что 3142 белгородца получили выплату в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время федеральные средства запросили ещё на 691 человека. На согласовании в МЧС России находятся документы на 1500 граждан, которые претендуют на выплаты в размере 50 и 100 тысяч.