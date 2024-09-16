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Posted 16 сентября, 11:02

Published 16 сентября, 11:02

Modified 16 сентября, 11:04

Updated 16 сентября, 11:04

Более 3000 белгородцев претендуют на выплаты в размере от 50 до 150 тысяч рублей

Более 3000 белгородцев претендуют на выплаты в размере от 50 до 150 тысяч рублей

16 сентября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Выплаты
В настоящее время списки находятся на согласовании в федеральном ведомстве. Деньги людям должны перечислить до конца сентября.

В ходе оперсовещания стало известно, что 3142 белгородца получили выплату в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время федеральные средства запросили ещё на 691 человека. На согласовании в МЧС России находятся документы на 1500 граждан, которые претендуют на выплаты в размере 50 и 100 тысяч.

Всего заявления на получение средств поступило от 3769 белгородцев. На текущей неделе списки направят в Минстрой с последующим согласованием в МЧС России.

В целом начать выплачивать по 150 тысяч рублей белгородцам региональные власти рассчитывают к концу текущей недели. Все средства намерены выплатить до конца сентября.

Напомним, выплаты по 10 и 15 тысяч рублей жители региона, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ, должны получить до конца недели.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Выплаты#Белгород#ВСУ#Средства#Приграничье#Обстрелы
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