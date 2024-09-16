Покинувшие свои дома белгородцы получат по 10 и 15 тысяч рублей до конца недели

На сегодня выплаты по 10 тысяч рублей получили 18 610 человек, которые проживали в 38 населённых пунктах и трёх многоквартирных домах в Шебекино и Белгороде. Списки на выплату в 10 тысяч рублей сформированы на 443 челочек, а по 15 тысяч рублей — на 366 граждан.