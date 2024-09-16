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Posted 16 сентября, 07:29

Published 16 сентября, 07:29

Modified 16 сентября, 07:31

Updated 16 сентября, 07:31

Покинувшие свои дома белгородцы получат по 10 и 15 тысяч рублей до конца недели

Покинувшие свои дома белгородцы получат по 10 и 15 тысяч рублей до конца недели

16 сентября 2024, 07:29
Фото: 1MI
Сюжет
Выплаты
Такое поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. На сегодняшний день по 10 тысяч рублей уже получили 18 610 человек.

В Белгородской области министерство соцзащиты выплачивает единовременные пособия в размере 10 и 15 тысяч рублей белгородцам, которые вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ.

На сегодня выплаты по 10 тысяч рублей получили 18 610 человек, которые проживали в 38 населённых пунктах и трёх многоквартирных домах в Шебекино и Белгороде. Списки на выплату в 10 тысяч рублей сформированы на 443 челочек, а по 15 тысяч рублей — на 366 граждан.

Фото: Из оперсовещания правительства области .

На прошлой неделе министерство соцзащиты вместе с региональным управлением МВД отработали 825 заявлений. По 564 списки отправили в МЧС России на согласование.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что есть чётко поставленная задача — обеспечить перечисление денег, которые должны поступить из федерального бюджета, на счета жителей до конца недели.

По 10 и 15 тысяч рублей мы должны выплатить за исключением тех жителей, которые не написали заявления по разным причинам. Движение денежных средств зависит от исполнителя. Надо, садитесь в поезд, езжайте в Москву, живите там один-два дня, без денег мы здесь с вами не нужны. Государство взяло обязательства оказать помощь. Мы обязаны это сделать.
Вячеслав Гладков
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