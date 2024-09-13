Стало известно, из-за чего вечером в Белгороде раздался взрыв

ВСУ за сутки атаковали Белгород и девять районов

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Регион каждый день подвергается атакам беспилотников и обстрелам, вчерашний четверг не стал исключением. Причём под удар попали не только приграничные районы — в сводке оперштаба оказался и Белгород. Стало известно, почему вечером в городе было так громко.