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Posted 13 сентября, 08:03

Published 13 сентября, 08:03

Modified 13 сентября, 08:03

Updated 13 сентября, 08:03

Вечером в четверг в Белгороде прогремел взрыв

Стало известно, из-за чего вечером в Белгороде раздался взрыв

13 сентября 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
Вечером в четверг в Белгороде прогремел взрыв

ВСУ за сутки атаковали Белгород и девять районов

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Новости Белгорода
Регион каждый день подвергается атакам беспилотников и обстрелам, вчерашний четверг не стал исключением. Причём под удар попали не только приграничные районы — в сводке оперштаба оказался и Белгород. Стало известно, почему вечером в городе было так громко.

За день ВСУ атаковали Белгород и девять районов. Известно, что в столице региона накануне сбили беспилотник. Вероятно, с этим был связан взрыв поздно вечером 12 сентября в городе. В оперштабе сообщили, что последствий нет.

Под удар накануне попали три района, которые нечасто оказываются в сводке ЧП: Корочанский и Чернянский районы, Старооскольский горокруг. Там сбили по одному бесплиотнику самолётного типа. Обошлось без разрушений.

Последствий обстрелов и атак БПЛА не зафиксировали ещё в двух районах — Валуйском горокруге и Краснояружском районе. В остальных разрушения есть.

Так, в грайворонском селе Козинка после атак ВСУ полностью сгорели три частных дома, ещё один дом повреждён. В Шебекинском горокруге за день разрушения выявили в одном многоквартирном и одном частном домах, в помещениях двух сельхозпредприятий.

В Белгородском районе повреждены частный дом и семь машин, в Борисовском — частный дом и автомобиль.

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