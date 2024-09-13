Стало известно, из-за чего вечером в Белгороде раздался взрыв

Posted 13 сентября, 08:03
Published 13 сентября, 08:03
Modified 13 сентября, 08:03
Updated 13 сентября, 08:03
За день ВСУ атаковали Белгород и девять районов. Известно, что в столице региона накануне сбили беспилотник. Вероятно, с этим был связан взрыв поздно вечером 12 сентября в городе. В оперштабе сообщили, что последствий нет.
Под удар накануне попали три района, которые нечасто оказываются в сводке ЧП: Корочанский и Чернянский районы, Старооскольский горокруг. Там сбили по одному бесплиотнику самолётного типа. Обошлось без разрушений.
Последствий обстрелов и атак БПЛА не зафиксировали ещё в двух районах — Валуйском горокруге и Краснояружском районе. В остальных разрушения есть.
Так, в грайворонском селе Козинка после атак ВСУ полностью сгорели три частных дома, ещё один дом повреждён. В Шебекинском горокруге за день разрушения выявили в одном многоквартирном и одном частном домах, в помещениях двух сельхозпредприятий.
В Белгородском районе повреждены частный дом и семь машин, в Борисовском — частный дом и автомобиль.