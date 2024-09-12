Купальный сезон закрыт. Сколько людей погибло на водоёмах Белгородской области?

Posted 12 сентября, 08:18
Published 12 сентября, 08:18
Modified 12 сентября, 08:18
Updated 12 сентября, 08:18
Купальный сезон в Белгородской области завершился, но не без трагедий. На водоёмах региона погибли 17 человек, за аналогичный период прошлого года — 18. Ещё шесть человек удалось спасти.
Основная причина гибели — купание в необорудованном месте. За это в текущем сезоне к административной ответственности привлекли 117 жителей. Также было составлено 111 административных материалов на родителей, дети которых находились у водоёмов без присмотра взрослых.
Несмотря на сложную оперативную обстановку и нарушения санитарных условий в некоторых местах отдыха, работали 124 пляжа. Часть из них закрылась ещё до окончания купального сезона. О том, почему так произошло, журналистам Бел.Ру рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.