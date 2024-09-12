bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 08:18

Published 12 сентября, 08:18

Modified 12 сентября, 08:18

Updated 12 сентября, 08:18

Более 100 белгородцев привлекли к административной ответственности за купание в неположенном месте

Купальный сезон закрыт. Сколько людей погибло на водоёмах Белгородской области?

12 сентября 2024, 08:18
Фото: 1MI
Более 100 белгородцев привлекли к административной ответственности за купание в неположенном месте

В белгородском МЧС подвели итоги купального сезона

Сюжет
МЧС
Купальный сезон в Белгородской области завершился. О том, какие меры были приняты для обеспечения безопасности на воде, рассказали специалисты регионального управления МЧС.

Купальный сезон в Белгородской области завершился, но не без трагедий. На водоёмах региона погибли 17 человек, за аналогичный период прошлого года — 18. Ещё шесть человек удалось спасти.

Основная причина гибели — купание в необорудованном месте. За это в текущем сезоне к административной ответственности привлекли 117 жителей. Также было составлено 111 административных материалов на родителей, дети которых находились у водоёмов без присмотра взрослых.

Несмотря на сложную оперативную обстановку и нарушения санитарных условий в некоторых местах отдыха, работали 124 пляжа. Часть из них закрылась ещё до окончания купального сезона. О том, почему так произошло, журналистам Бел.Ру рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Не все пляжи Белгородской области «доработали» до конца купального сезона
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде с начала лета случилось 16 происшествий на воде, есть погибшиеОтдых на водоёме в Белгородской области закончился трагедиейИз-за загрязнения реки в Белгородской области погибло более 45 тысяч рыб
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#МЧС#Нарушения#Гибель#Новости Белгорода#Купальный сезон#Белгород#Водоёмы#Пляжи
Подпишитесь
Популярное