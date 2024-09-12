Купальный сезон закрыт. Сколько людей погибло на водоёмах Белгородской области?

Несмотря на сложную оперативную обстановку и нарушения санитарных условий в некоторых местах отдыха, работали 124 пляжа. Часть из них закрылась ещё до окончания купального сезона. О том, почему так произошло, журналистам Бел.Ру рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.