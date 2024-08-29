Из-за загрязнения реки в Белгородской области погибло более 45 тысяч рыб

Во время выезда на место и осмотра береговой линии реки Оскол было установлено, что из-за аварийного слива отходов погибло более 45 тысяч рыб. Анализ проб воды, взятых управлением Роспотребнадзора по Белгородской области, выявил превышение загрязняющих веществ по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.