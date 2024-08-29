Из-за загрязнения реки в Белгородской области погибло более 45 тысяч рыб

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Сотрудники Старооскольской городской прокуратуры в Белгородской области провели проверку соблюдения законодательства в сфере природопользования после аварии на канализации в Старом Осколе.
В конце июля местные жители села Сорокино стали жаловаться, что вода в реке Оскол мутная и воняет канализацией.
Через несколько выяснилось, что из-за аварии на канализации в районе СНТ «Водник» фекальные стоки хлынули в водоём. К итак неприятному запаху добавилась ещё один — начала массово гибнуть рыба.
Водоканал принялся устранять последствия только через несколько дней.
Во время выезда на место и осмотра береговой линии реки Оскол было установлено, что из-за аварийного слива отходов погибло более 45 тысяч рыб. Анализ проб воды, взятых управлением Роспотребнадзора по Белгородской области, выявил превышение загрязняющих веществ по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
Возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение поверхностных вод, если эти действия повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам» (ч. 1 ст. 250 УК РФ).