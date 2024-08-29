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Рыба погибла в реке Оскол

Из-за загрязнения реки в Белгородской области погибло более 45 тысяч рыб

29 августа 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney
Рыба погибла в реке Оскол

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за слива сточных вод в реку Оскол

В результате аварии на канализации произошла утечка фекальных стоков в реку Оскол. Сотрудники Старооскольской городской прокуратуры провели проверку. Анализ проб воды показал превышение загрязняющих веществ. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Старооскольской городской прокуратуры в Белгородской области провели проверку соблюдения законодательства в сфере природопользования после аварии на канализации в Старом Осколе.

В конце июля местные жители села Сорокино стали жаловаться, что вода в реке Оскол мутная и воняет канализацией.

Через несколько выяснилось, что из-за аварии на канализации в районе СНТ «Водник» фекальные стоки хлынули в водоём. К итак неприятному запаху добавилась ещё один — начала массово гибнуть рыба.

Водоканал принялся устранять последствия только через несколько дней.

Во время выезда на место и осмотра береговой линии реки Оскол было установлено, что из-за аварийного слива отходов погибло более 45 тысяч рыб. Анализ проб воды, взятых управлением Роспотребнадзора по Белгородской области, выявил превышение загрязняющих веществ по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение поверхностных вод, если эти действия повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам» (ч. 1 ст. 250 УК РФ).

Экологическая катастрофа? Старооскольцы жалуются на вонь от тухлой рыбы
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