Отдых на водоёме в Белгородской области закончился трагедией

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Мужчина в Старом Осколе притворялся индивидуальным предпринимателем, хотя не имел разрешением на предоставление в аренду плавательных средств. Он кустарным способом изготовил три маломерных лодки, которые не отвечали требованиям безопасности, а затем сдавал их напрокат на территории одной из туристических баз округа.
12 августа прошлого года такое судно арендовали 11 человек. Сама же «лодка» имела всего шесть посадочных мест и не была оборудована каким-либо якорным устройством. При этом арендовавший мужчина не знал о правилах эксплуатации судна и отплыл со своей компанией слишком далеко от берега.
Женщина, плывшая на судне, решила спуститься в водоём и поплавать без спасательного жилета. Из-за сильного ветра незакреплённое судно унесло далеко от места высадки, из-за чего пострадавшая не смогла вернуться на борт и утонула.
В отношении изготовившего «лодки» мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека»). Материалы дела вскоре направят в суд на рассмотрение.