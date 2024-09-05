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Изготовленные старооскольцем судна

Отдых на водоёме в Белгородской области закончился трагедией

5 сентября 2024, 12:01
Фото: Telegram-канал «Белгород Следком»
Изготовленные старооскольцем судна

Дело о погибшей на водоёме женщине в Старооскольском горокруге передадут в суд

Староосколец решил заработать, изготовив небезопасные плавательные судна. В прошлом году он сдал судно в аренду компании людей. Женщина, решившая немного поплавать, утонула, поскольку судно унесло ветром, отметили в следкоме.

Мужчина в Старом Осколе притворялся индивидуальным предпринимателем, хотя не имел разрешением на предоставление в аренду плавательных средств. Он кустарным способом изготовил три маломерных лодки, которые не отвечали требованиям безопасности, а затем сдавал их напрокат на территории одной из туристических баз округа.

12 августа прошлого года такое судно арендовали 11 человек. Сама же «лодка» имела всего шесть посадочных мест и не была оборудована каким-либо якорным устройством. При этом арендовавший мужчина не знал о правилах эксплуатации судна и отплыл со своей компанией слишком далеко от берега.

Женщина, плывшая на судне, решила спуститься в водоём и поплавать без спасательного жилета. Из-за сильного ветра незакреплённое судно унесло далеко от места высадки, из-за чего пострадавшая не смогла вернуться на борт и утонула.

В отношении изготовившего «лодки» мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека»). Материалы дела вскоре направят в суд на рассмотрение.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Гибель#Новости Старого Оскола#Утонувшая#Лодки
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