Отдых на водоёме в Белгородской области закончился трагедией

12 августа прошлого года такое судно арендовали 11 человек. Сама же «лодка» имела всего шесть посадочных мест и не была оборудована каким-либо якорным устройством. При этом арендовавший мужчина не знал о правилах эксплуатации судна и отплыл со своей компанией слишком далеко от берега.