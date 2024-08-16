Следком возбудил уголовное дело по факту гибели работника «Алексеевского бекона»

Днём 5 августа во время очистки канализационных труб в АО «Алексеевский бекон» строительный слесарь потерял сознание в колодце. Ему решил помочь коллега, но тоже потерял сознание после спуска в колодец. Третий сотрудник решил не повторять ошибок и доложил о случившемся диспетчеру. В результате происшествия один работник погиб, а второго отвезли в Алексеевскую ЦРБ.