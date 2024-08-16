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Следком возбудил уголовное дело по факту гибели работника «Алексеевского бекона»

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели работника «Алексеевского бекона»

16 августа 2024, 10:10
Фото: 1MI
Строительный слесарь погиб во время очистки канализационных труб. Второго работника, главного инженера, госпитализировали. Следком возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Днём 5 августа во время очистки канализационных труб в АО «Алексеевский бекон» строительный слесарь потерял сознание в колодце. Ему решил помочь коллега, но тоже потерял сознание после спуска в колодец. Третий сотрудник решил не повторять ошибок и доложил о случившемся диспетчеру. В результате происшествия один работник погиб, а второго отвезли в Алексеевскую ЦРБ.

В следкоме сообщили, что по факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следователь осмотрел место происшествия и изъял из предприятия документацию о деятельности потерпевших и об охране труда. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Один умер, второго госпитализировали: несчастный случай в «Алексеевском беконе»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Производство#Алексеевский бекон#Гибель рабочего#Белгород
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