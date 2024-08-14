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Несчастный случай унёс жизнь сотрудника АО «Алексеевский бекон»

Один умер, второго госпитализировали: несчастный случай в «Алексеевском беконе»

14 августа 2024, 08:13
Фото: 1MI

Несчастный случай унёс жизнь сотрудника АО «Алексеевский бекон»

На свинокомплексе в Белгородской области произошло ЧП. Строительный слесарь погиб во время работ по очистке канализационной трубы, а главный инженер оказался в больнице. Инцидент будет расследовать Государственная инспекция труда. Ранее в регионе случилось похожее происшествие.

Несчастный случай произошёл 5 августа около 16:00. Сотрудники АО «Алексеевский бекон» занимались очисткой канализационной трубы.

Строительный слесарь приступил к работам, спустился в колодец и внезапно потерял сознание. Главный инженер увидел это и спустился, чтобы помочь коллеге, но тоже упал в обморок. Другой работник решил не повторять ошибки и позвонил, чтобы сообщить о случившемся, диспетчеру. Тот вызвал скорую помощь.

Вскоре пострадавших вытащили из колодца. Строительный слесарь умер на месте, а главного инженера отвезли в Алексеевскую центральную районную больницу.

Чтобы выяснить обстоятельства и причины происшествия, работодатель создал комиссию по расследованию.

Напомним, что похожее происшествие случилось в 2022 году. Тогда отравились скопившимися в колодце газами и скончались трое рабочих. Суд признал мастера ООО «Экологические системы» виновным. Ему назначили 2,5 года принудительных работ.

Суд вынес наказание мастеру, из-за которого погибли трое рабочих в канализации
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