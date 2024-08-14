Один умер, второго госпитализировали: несчастный случай в «Алексеевском беконе»

Строительный слесарь приступил к работам, спустился в колодец и внезапно потерял сознание. Главный инженер увидел это и спустился, чтобы помочь коллеге, но тоже упал в обморок. Другой работник решил не повторять ошибки и позвонил, чтобы сообщить о случившемся, диспетчеру. Тот вызвал скорую помощь.