Один умер, второго госпитализировали: несчастный случай в «Алексеевском беконе»

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Несчастный случай произошёл 5 августа около 16:00. Сотрудники АО «Алексеевский бекон» занимались очисткой канализационной трубы.
Строительный слесарь приступил к работам, спустился в колодец и внезапно потерял сознание. Главный инженер увидел это и спустился, чтобы помочь коллеге, но тоже упал в обморок. Другой работник решил не повторять ошибки и позвонил, чтобы сообщить о случившемся, диспетчеру. Тот вызвал скорую помощь.
Вскоре пострадавших вытащили из колодца. Строительный слесарь умер на месте, а главного инженера отвезли в Алексеевскую центральную районную больницу.
Чтобы выяснить обстоятельства и причины происшествия, работодатель создал комиссию по расследованию.
Напомним, что похожее происшествие случилось в 2022 году. Тогда отравились скопившимися в колодце газами и скончались трое рабочих. Суд признал мастера ООО «Экологические системы» виновным. Ему назначили 2,5 года принудительных работ.