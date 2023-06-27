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Рабочий в Старооскольском горокруге погиб в траншее при осыпании грунта

27 июня 2023, 06:54
Фото: 1MI
Происшествие с участием сотрудника строительной организации случилось 24 июня. Мужчину придавило смесью песка и глины. Региональный следком проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

24 июня в Старооскольском горокруге при выполнении работ по укладке в траншее канализационной трубы погиб работник строительной организации. Произошло осыпание грунта, мужчину придавило смесью песка и глины. Пострадавший погиб на месте.

Региональный СК проводит доследственную проверку. По её итогам сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

В Старооскольском горокруге ранее произошла ещё одна трагедия. При монтаже канализации погиб рабочий: мужчину ударило по голове ковшом от экскаватора. СК сообщал о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.

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