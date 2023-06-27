Рабочий в Старооскольском горокруге погиб в траншее при осыпании грунта

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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24 июня в Старооскольском горокруге при выполнении работ по укладке в траншее канализационной трубы погиб работник строительной организации. Произошло осыпание грунта, мужчину придавило смесью песка и глины. Пострадавший погиб на месте.
Региональный СК проводит доследственную проверку. По её итогам сотрудники ведомства примут процессуальное решение.
В Старооскольском горокруге ранее произошла ещё одна трагедия. При монтаже канализации погиб рабочий: мужчину ударило по голове ковшом от экскаватора. СК сообщал о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.