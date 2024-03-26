Суд вынес наказание мастеру, из-за которого погибли трое рабочих в канализации

На месте проведения работ фигурант не до конца провёл инструктаж по безопасности и порядку действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, а также нетщательно осмотрел средства индивидуальной защиты. Утверждается, что мужчина в момент ЧП не присутствовал на месте и не следил за ходом выполнения указаний.