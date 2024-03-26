Суд вынес наказание мастеру, из-за которого погибли трое рабочих в канализации

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
57-летний мастер ООО «Экологические системы» должен был проследить за соблюдением требований безопасности и охраны труда. Однако он определил для замены погружного насоса в канализационной станции, расположенной в Ровеньках, группу, не обученную безопасным методам выполнения работ на подобных объектах.
На месте проведения работ фигурант не до конца провёл инструктаж по безопасности и порядку действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, а также нетщательно осмотрел средства индивидуальной защиты. Утверждается, что мужчина в момент ЧП не присутствовал на месте и не следил за ходом выполнения указаний.
Из-за халатности осуждённого 9 августа 2022 года 42-летний слесарь-сантехник, находившийся в колодце, потерял сознание. Двое машинистов, 27 и 65 лет, пытались помочь коллеге, но отравились скопившимися в колодце газами и скончались.
Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на 2,5 года. Ему также нельзя занимать должности, связанные с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, на протяжении двух лет.