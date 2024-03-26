Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Суд

Суд вынес наказание мастеру, из-за которого погибли трое рабочих в канализации

26 марта 2024, 15:05
Фото: 1MI
Суд

Мастера в Белгородской области признали виновным в гибели его подчинённых

Жителя Ровеньского района признали виновным в нарушении требований охраны труда, что привело к смерти троих рабочих. Подробности произошедшего напомнили в пресс-службе Следственного комитета России по Белгородской области.

57-летний мастер ООО «Экологические системы» должен был проследить за соблюдением требований безопасности и охраны труда. Однако он определил для замены погружного насоса в канализационной станции, расположенной в Ровеньках, группу, не обученную безопасным методам выполнения работ на подобных объектах.

На месте проведения работ фигурант не до конца провёл инструктаж по безопасности и порядку действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, а также нетщательно осмотрел средства индивидуальной защиты. Утверждается, что мужчина в момент ЧП не присутствовал на месте и не следил за ходом выполнения указаний.

Из-за халатности осуждённого 9 августа 2022 года 42-летний слесарь-сантехник, находившийся в колодце, потерял сознание. Двое машинистов, 27 и 65 лет, пытались помочь коллеге, но отравились скопившимися в колодце газами и скончались.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на 2,5 года. Ему также нельзя занимать должности, связанные с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, на протяжении двух лет.

Трое мужчин погибли во время работ на насосной станции канализации в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности гибели троих мужчин в канализации в РовенькахСледком нашёл виновного в гибели троих мужчин в канализации в РовенькахСмерть из-за халатности: трое белгородцев отравились газом в коллекторе, назначен суд
#Белгородская область#Происшествия#Охрана труда#Уголовное дело#Гибель#Рабочие#Суд#Канализация#Ровеньский район#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Шойгу ответил, будет ли мобилизация для создания санзоны у Белгородской области
Сегодня, 11:54
Какие банки готовы оказать адресную помощь или списать кредиты белгородцев?
Сегодня, 12:53
Соловьёв ответил на возмущения белгородцев о высказываниях про «мерзкую истерику»
Сегодня, 07:52
Нейросеть попросили написать песню о Белгороде. Получился эпичный рок о героизме
Сегодня, 13:28
ВСУ атаковали дома белгородцев
Сегодня, 14:13
Сдержала слово: кому в Белгороде помогла Ольга Бузова?
Сегодня, 12:01
"