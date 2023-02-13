Металлические конструкции рухнули на рабочего в Белгородской области, он погиб

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В Новооскольском горокруге на одном из предприятий погиб рабочий. По данному факту возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда.
Трагедия произошла 31 января 2023 года. Утром газосварщик выполнял работы по резке металлических конструкций. Последние были установлены на неровной поверхности и рухнули на рабочего. 50-летний мужчина умер на месте.
Теперь следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.