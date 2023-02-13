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Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Металлические конструкции рухнули на рабочего в Белгородской области, он погиб

13 февраля 2023, 15:00
Фото: СУ СК по Белгородской области

СК проверяет обстоятельства гибели газосварщика в Белгородской области

Трагедия произошла 31 января. Металлоконструкции упали прямо на рабочего. Он скончался на месте происшествия, сообщили в региональном СК.

В Новооскольском горокруге на одном из предприятий погиб рабочий. По данному факту возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда.

Трагедия произошла 31 января 2023 года. Утром газосварщик выполнял работы по резке металлических конструкций. Последние были установлены на неровной поверхности и рухнули на рабочего. 50-летний мужчина умер на месте.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Уголовное дело#Происшествия#Гибель рабочего
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